Целый город в одном доме: как на Аляске сотни людей живут под одной крышей
- Город Виттиер на Аляске расположен в комплексе Begich Towers, где большинство из 272 жильцов живут под одной крышей.
- В доме есть вся необходимая инфраструктура: продуктовый магазин, почта, медицинский кабинет, прачечная, офисы, полиция, а также школа, соединенная крытым переходом.
В городе Виттиер на Аляске есть необычный город, где почти все жители живут в одном доме. Это 14-этажный комплекс Begich Towers, в котором сосредоточена почти вся жизнь и инфраструктура.
Где расположен город, где почти все население живет в одном доме?
Виттиер расположен на юге Аляски, на побережье залива Принс-Уильям, примерно в 100 километрах от Анкориджа, пишет Budport.
Смотрите также "Было плохо, стало еще хуже": почему новая Namelaka вызвала споры
Он окружен горами и водой, а попасть в него можно через автомобильный тоннель, проложенный в скале. Город небольшой, здесь живет всего несколько сотен человек. В заметке Mandria.ua отмечают, что население Виттиера составляет около 272 жителя.
Порт возле городка Виттиер / Фото Budport
Самым большим жилым зданием города является комплекс Begich Towers – 14-этажный дом примерно на 196 квартир, в котором живет большинство жителей Виттиера. Поэтому город часто описывают как место, где почти все живут под одной крышей.
Почему жители города живут вместе?
Здание Begich Towers возвели в 1950-х годах для нужд американских военных. В то время оно служило жильем для солдат и работников порта, который имел стратегическое значение во время холодной войны.
Позже военные покинули город, а дом начали использовать как жилой комплекс для гражданских жителей. Так Begich Towers стал главным местом жительства в Виттиере.
Как выглядит дом изнутри / Фото Mandria.ua
Интересно! На такой формат жизни повлияли и природные условия. В этом районе часто бывают сильные ветры, обильные осадки и холодная погода. Когда жилье, магазин и почта расположены рядом, жителям проще передвигаться по городу.
Что расположено внутри дома-города?
Здесь есть продуктовый магазин, почтовое отделение, медицинский кабинет, прачечная и офисы. В доме также работает отделение полиции и обустроены общественные помещения.
Рядом с жилым комплексом расположена школа, которая соединена со зданием крытым переходом. Благодаря этому жители могут передвигаться между важными объектами даже во время непогоды.
Как выглядит один из самых узких домов в Польше?
В польском Болеславце построили один из самых узких домов шириной 3,8 метра, учитывая близость к историческому памятнику и специфику участка.
Здание имеет сквозной проход на первом этаже и интерьер с вертикальной планировкой и большими стеклянными проемами для естественного освещения.