Несколько лет назад верхние этажи считались престижными, но реалии войны заставили жителей крупных городов пересмотреть свои приоритеты. В этом году наибольшим спросом пользуются квартиры на средних уровнях.

Самыми популярными этажами для покупки квартиры считаются уровни с третьего по восьмой, сообщает 24 Канал со ссылкой на строительную компанию Blago.

Какой этаж выбрать в 2025 году?

Несмотря на разнообразие предложений на первичном рынке, оптимальными для жизни в 2025 году считаются средние этажи. Эксперты объясняют это балансом между комфортом и безопасностью. С таких уровней жителям легко добраться до укрытия в случае тревоги.

К преимуществам добавляются тишина и меньшее количество пыли, чем на первых этажах, а также отсутствие резких температурных колебаний, характерных для последних уровней.

Психологический фактор тоже играет роль: люди чувствуют себя спокойнее, когда квартира расположена не слишком близко к земле, но и не слишком высоко. Именно поэтому спрос на жилье средних этажей в 2025 году стабильно растет.

Почему верхние этажи потеряли привлекательность?

Ранее квартиры на последних этажах в новостройках считались престижными благодаря панорамным видам. Однако война изменила представление о комфорте и статусе.

Последние этажи сейчас являются наиболее опасными: во время воздушной тревоги жители не всегда успевают быстро спуститься в укрытие, а обломки могут нанести значительные повреждения крыше здания. Также усложняют жизнь перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Как следствие, рынок четко демонстрирует изменение спроса: безопасность стала важнее престижа и вида из окна.

Почему первые этажи становятся менее желанными?

Как отмечают в агентстве недвижимости Perfect, квартиры на первом этаже имеют свои преимущества и недостатки. Их цена ниже на 10 – 20%, что делает такое жилье более доступным. Для семей с детьми или пожилых людей это может быть удобным вариантом: легко выходить на улицу, не нужно пользоваться лифтом или подниматься по лестнице.

Часто квартиры на первом этаже превращают в коммерческие помещения. Главными недостатками первого этажа является высокий риск проникновения злоумышленников, шум и пыль с улицы, холод и сырость.

Как выгоднее купить квартиру?