Декілька років тому верхні поверхи вважалися престижними, але реалії війни змусили мешканців великих міст переглянути свої пріоритети. Цьогоріч найбільший попит мають квартири на середніх рівнях.

Найпопулярнішими поверхами для купівлі квартири вважаються рівні з третього по восьмий, повідомляє 24 Канал із посиланням на будівельну компанію Blago.

Який поверх обрати у 2025 році?

Попри різноманітність пропозицій на первинному ринку, оптимальними для життя у 2025 році вважаються середні поверхи. Експерти пояснюють це балансом між комфортом та безпекою. З таких рівнів мешканцям легко дістатися до укриття у разі тривоги.

До переваг додаються тиша та менша кількість пилу, ніж на перших поверхах, а також відсутність різких температурних коливань, характерних для останніх рівнів.

Психологічний чинник теж відіграє роль: люди почуваються спокійніше, коли квартира розташована не надто близько до землі, але й не занадто високо. Саме тому попит на житло середніх поверхів у 2025 році стабільно зростає.

Чому верхні поверхи втратили привабливість?

Раніше квартири на останніх поверхах у новобудовах вважалися престижними завдяки панорамним краєвидам. Проте війна змінила уявлення про комфорт і статус.

Останні поверхи зараз є найбільш небезпечними: під час повітряної тривоги мешканці не завжди встигають швидко спуститися до укриття, а уламки можуть завдати значних пошкоджень даху будівлі. Також ускладнюють життя перебої з електроенергією та водопостачанням.

Як наслідок, ринок чітко демонструє зміну попиту: безпека стала важливішою за престиж і краєвид із вікна.

Чому перші поверхи стають менш бажаними?

Як зазначають в агентстві нерухомості Perfect, квартири на першому поверсі мають свої переваги та недоліки. Їхня ціна нижча на 10 – 20%, що робить таке житло доступнішим. Для сімей із дітьми чи літніх людей це може бути зручним варіантом: легко виходити на вулицю, не потрібно користуватися ліфтом чи підійматися сходами.

Часто квартири на першому поверсі перетворюють на комерційні приміщення. Головними недоліками першого поверху є вищий ризик проникнення зловмисників, шум і пил із вулиці, холод і вогкість.

