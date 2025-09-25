На каком этаже покупать квартиру в 2025 году: как изменились предпочтения покупателей
- В 2025 году на рынке жилья наибольшим спросом пользуются квартиры со 2 по 6 этажи из-за их доступности и удобство в случае эвакуации.
- Цены на верхние этажи снизились из-за рисков во время атак и проблем с лифтами, тогда как средние этажи подорожали из-за высокого спроса.
В 2025 году выбор этажа в новостройке или "вторичке" стал вопросом не только удобства, но и безопасности. Полномасштабная война существенно повлияла на рынок жилья: если раньше популярными были верхние этажи с панорамными видами, то теперь покупатели все чаще выбирают средние и нижние уровни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов АН Oksagen.
Где украинцы выбирают квартиры?
Средние этажи – новая "золотая середина"
Наибольшим спросом пользуются квартиры со 2 по 6 этажи. Такая высота позволяет быстро спуститься в укрытие, не зависеть от работы лифта и иметь стабильные коммуникации – воду и отопление. Именно эти квартиры сегодня считают оптимальными по цене и комфорту.
Первые этажи возвращают популярность
Жилье на первом этаже традиционно дешевле на 20 – 30%, и хотя оно имеет свои недостатки – шум, меньшую приватность или риск запахов – в периоды отключений света и тепла такие квартиры стали выгодным решением. Их также часто покупают под коммерцию: магазины, салоны или офисы.
Верхние этажи потеряли позиции
Еще несколько лет назад пентхаусы и квартиры выше 10-го этажа продавались дороже на 15 – 20% благодаря хорошим видам. В 2025 году ситуация кардинально изменилась: высотные уровни существенно подешевели из-за рисков во время атак, перебоев с лифтами и сложности эвакуации.
Что показывает статистика?
По данным рынка, украинцы чаще всего выбирают квартиры между 2 и 7 этажами. Популярными остаются также 8 – 9 этажи в домах средней этажности. Спрос ощутимо поднял цены: жилье с 3 по 6 этажи стоит на несколько тысяч долларов дороже аналогичных вариантов на верхних уровнях. Зато стоимость пентхаусов снизилась настолько, что они иногда сравниваются в цене с обычными квартирами.
Какие прогнозы экспертов?
Аналитики Delo.ua пишут, что во второй половине 2025 года ситуация стабилизируется, а цены на жилье вырастут на до 10% в зависимости от региона. Традиционно наибольший пик спроса прогнозируется на август – октябрь.
Какие квартиры готовы купить украинцы в 2025 году?
- В 2025 году выбор украинцев на рынке недвижимости зависит от многих факторов. Так, квартиры на вторичном рынке пользуются значительно большим спросом, чем квартиры в новостройках.
- Первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше за комфорт в будущем.
- Однокомнатные и двухкомнатные квартиры являются самыми популярными на рынке. В основном такими помещениями интересуются молодые семьи, а также инвесторы, которые планируют их сдавать в аренду.