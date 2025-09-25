В 2025 году выбор этажа в новостройке или "вторичке" стал вопросом не только удобства, но и безопасности. Полномасштабная война существенно повлияла на рынок жилья: если раньше популярными были верхние этажи с панорамными видами, то теперь покупатели все чаще выбирают средние и нижние уровни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов АН Oksagen.

Где украинцы выбирают квартиры?

Средние этажи – новая "золотая середина"

Наибольшим спросом пользуются квартиры со 2 по 6 этажи. Такая высота позволяет быстро спуститься в укрытие, не зависеть от работы лифта и иметь стабильные коммуникации – воду и отопление. Именно эти квартиры сегодня считают оптимальными по цене и комфорту.

Первые этажи возвращают популярность

Жилье на первом этаже традиционно дешевле на 20 – 30%, и хотя оно имеет свои недостатки – шум, меньшую приватность или риск запахов – в периоды отключений света и тепла такие квартиры стали выгодным решением. Их также часто покупают под коммерцию: магазины, салоны или офисы.

Верхние этажи потеряли позиции

Еще несколько лет назад пентхаусы и квартиры выше 10-го этажа продавались дороже на 15 – 20% благодаря хорошим видам. В 2025 году ситуация кардинально изменилась: высотные уровни существенно подешевели из-за рисков во время атак, перебоев с лифтами и сложности эвакуации.

Где украинцы выбирают квартиры / Фото Unsplash

Что показывает статистика?

По данным рынка, украинцы чаще всего выбирают квартиры между 2 и 7 этажами. Популярными остаются также 8 – 9 этажи в домах средней этажности. Спрос ощутимо поднял цены: жилье с 3 по 6 этажи стоит на несколько тысяч долларов дороже аналогичных вариантов на верхних уровнях. Зато стоимость пентхаусов снизилась настолько, что они иногда сравниваются в цене с обычными квартирами.

Какие прогнозы экспертов?

Аналитики Delo.ua пишут, что во второй половине 2025 года ситуация стабилизируется, а цены на жилье вырастут на до 10% в зависимости от региона. Традиционно наибольший пик спроса прогнозируется на август – октябрь.

Какие квартиры готовы купить украинцы в 2025 году?