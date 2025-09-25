На якому поверсі купувати квартиру у 2025 році: як змінилися вподобання покупців
- У 2025 році на ринку житла найбільший попит мають квартири з 2 по 6 поверхи через їх доступність та зручність у разі евакуації.
- Ціни на верхні поверхи знизилися через ризики під час атак та проблеми з ліфтами, тоді як середні поверхи подорожчали через високий попит.
У 2025 році вибір поверху в новобудові чи "вторинці" став питанням не лише зручності, а й безпеки. Повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок житла: якщо раніше популярними були верхні поверхи з панорамними видами, то тепер покупці дедалі частіше обирають середні й нижчі рівні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців АН Oksagen.
Дивіться також Попит високий: скільки зараз коштує оренда квартир у центральних районах Києва
Де українці обирають квартири?
Середні поверхи – нова "золота середина"
Найбільший попит мають квартири з 2 по 6 поверхи. Така висота дозволяє швидко спуститися в укриття, не залежати від роботи ліфта й мати стабільні комунікації – воду та опалення. Саме ці квартири сьогодні вважають оптимальними за ціною та комфортом.
Перші поверхи повертають популярність
Житло на першому поверсі традиційно дешевше на 20 – 30%, і хоча воно має свої недоліки – шум, меншу приватність чи ризик запахів – у періоди відключень світла й тепла такі квартири стали вигідним рішенням. Їх також часто купують під комерцію: магазини, салони чи офіси.
Верхні поверхи втратили позиції
Ще кілька років тому пентхауси та квартири вище 10-го поверху продавалися дорожче на 15 – 20% завдяки гарним краєвидам. У 2025 році ситуація кардинально змінилася: висотні рівні суттєво подешевшали через ризики під час атак, перебої з ліфтами й складність евакуації.
Що показує статистика?
За даними ринку, українці найчастіше обирають квартири між 2 і 7 поверхами. Популярними залишаються також 8 – 9 поверхи у будинках середньої поверховості. Попит відчутно підняв ціни: житло з 3 по 6 поверхи коштує на кілька тисяч доларів дорожче за аналогічні варіанти на верхніх рівнях. Натомість вартість пентхаусів знизилася настільки, що вони інколи зрівнюються у ціні зі звичайними квартирами.
Які прогнози експертів?
Аналітики Delo.ua пишуть, що в другій половині 2025 року ситуація стабілізується, а ціни на житло зростуть на до 10% залежно від регіону. Традиційно найбільший пік попиту прогнозується на серпень – жовтень.
Які квартири готові купити українці у 2025 році?
У 2025 році вибір українців на ринку нерухомості залежить від багатьох факторів. Так, квартири на вторинному ринку мають значно більший попит, ніж помешкання в новобудовах.
Первинний ринок залишається привабливим для тих, хто готовий витратити більше за комфорт у майбутньому.
Однокімнатні та двокімнатні квартири є найпопулярнішими на ринку. В основному такими помешканнями цікавляться молоді сім'ї, а також інвестори, які планують їх здавати в оренду.