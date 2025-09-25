У 2025 році вибір поверху в новобудові чи "вторинці" став питанням не лише зручності, а й безпеки. Повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок житла: якщо раніше популярними були верхні поверхи з панорамними видами, то тепер покупці дедалі частіше обирають середні й нижчі рівні.

Де українці обирають квартири?

Середні поверхи – нова "золота середина"

Найбільший попит мають квартири з 2 по 6 поверхи. Така висота дозволяє швидко спуститися в укриття, не залежати від роботи ліфта й мати стабільні комунікації – воду та опалення. Саме ці квартири сьогодні вважають оптимальними за ціною та комфортом.

Перші поверхи повертають популярність

Житло на першому поверсі традиційно дешевше на 20 – 30%, і хоча воно має свої недоліки – шум, меншу приватність чи ризик запахів – у періоди відключень світла й тепла такі квартири стали вигідним рішенням. Їх також часто купують під комерцію: магазини, салони чи офіси.

Верхні поверхи втратили позиції

Ще кілька років тому пентхауси та квартири вище 10-го поверху продавалися дорожче на 15 – 20% завдяки гарним краєвидам. У 2025 році ситуація кардинально змінилася: висотні рівні суттєво подешевшали через ризики під час атак, перебої з ліфтами й складність евакуації.

Що показує статистика?

За даними ринку, українці найчастіше обирають квартири між 2 і 7 поверхами. Популярними залишаються також 8 – 9 поверхи у будинках середньої поверховості. Попит відчутно підняв ціни: житло з 3 по 6 поверхи коштує на кілька тисяч доларів дорожче за аналогічні варіанти на верхніх рівнях. Натомість вартість пентхаусів знизилася настільки, що вони інколи зрівнюються у ціні зі звичайними квартирами.

Які прогнози експертів?

Аналітики Delo.ua пишуть, що в другій половині 2025 року ситуація стабілізується, а ціни на житло зростуть на до 10% залежно від регіону. Традиційно найбільший пік попиту прогнозується на серпень – жовтень.

