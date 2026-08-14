Дом под Киевом может не найтись на сайтах: где искать выгодные варианты

Недорогой дом недалеко от Киева может так и не появиться среди сотен объявлений на популярных площадках. Часть удачных вариантов находят совсем по-другому – через местных жителей и знакомых.

Как найти недорогой дом недалеко от Киева без посредников

Блогер Мила Геналюк рассказала, как вместе с мужем нашла дом всего в 16 километрах от Киева. По ее словам, им частично повезло найти удачный вариант. Объявление о продаже провисело на сайте около 40 минут, после чего пара внесла залог.

Мила обратила внимание на особенность поиска недорогих домов в селах. По ее наблюдениям, такие дома нередко вообще не попадают на большие сайты по недвижимости. Владельцы могут продавать их через знакомых или среди местных жителей, поэтому часть предложений остается незаметной для тех, кто ищет жилье только в интернете.

Именно поэтому блогер советует не ограничиваться просмотром объявлений в телефоне. Если есть конкретные села или интересующее направление, стоит приехать туда лично, расспросить местных жителей и присмотреться к домам, которые могут продаваться без объявлений.

Напомним, ранее 24 Канал рассказывал, что украинка Ульяна купила старый дом 1950-х годов в селе за тысячу долларов. Дом был запущенным и требовал серьезного ремонта, однако владелица постепенно превратила его в уютное жилье, часть работ выполнив самостоятельно.