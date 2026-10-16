Налог на гараж в 2026 году: за какие сооружения придется платить, а за какие – нет

Даже небольшой гараж может обойтись владельцу в несколько тысяч гривен налога в год. В то же время некоторые гаражи вообще не облагаются налогом, и дело не только в их площади.

За какие гаражи нужно платить налог в 2026 году

В Украине гаражи относятся к нежилой недвижимости, поэтому за капитальные сооружения владельцы должны платить налог, пишет Государственная налоговая служба.

Это касается наземных и подземных гаражей, а также крытых автомобильных стоянок. Плательщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При этом важное значение имеет тип сооружения, а не только наличие записи о нем в государственном реестре.

Зато за обычный металлический гараж без фундамента налог могут не начислять. Если конструкцию можно перенести в другое место без потери стоимости или изменения ее назначения, она не считается недвижимостью. Соответственно, регистрировать такой гараж как недвижимое имущество не нужно.

Однако даже если сам гараж не облагается налогом, у его владельца могут возникнуть обязательства в отношении земельного участка под ним. Плата за землю определяется отдельно, в зависимости от того, кому она принадлежит и на каких условиях используется.

Сколько налога нужно платить за гараж и какие существуют льготы

Размер налога зависит от площади гаража и ставки, установленной местной Радой. Она может варьироваться в зависимости от типа недвижимости и ее расположения, но не должна превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый квадратный метр.

В 2026 году налог уплачивается за 2025 год, когда минимальная зарплата составляла 8 тысяч гривен, поэтому максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр.

Например, за гараж площадью 20 квадратных метров по максимальной ставке придется заплатить 2 400 гривен. Однако это лишь пример расчета, ведь фактическая сумма зависит от решения Рады.

Напомним, владельцы недвижимости могут проверить сумму начисленного налога онлайн, не обращаясь в налоговую службу. Для этого можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика" или приложением "Моя налоговая".