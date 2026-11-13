Не только за квартиру или дом: кто должен платить налог на гараж в 2026 году

Даже за небольшой гараж в Украине могут начислить налог на недвижимость. В отличие от квартир и домов, для гаражей не предусмотрена необлагаемая площадь, а сумма зависит от размера помещения и ставки, установленной местными властями.

Кто должен платить налог на гараж в 2026 году

Гаражи в Украине относятся к нежилой недвижимости, поэтому их владельцы должны платить налог. Это касается гаражей, право собственности на которые официально зарегистрировано. Налог начисляется на всю площадь помещения независимо от его размера, как указано в Налоговом кодексе.

Для жилой недвижимости действуют другие правила. Владельцы квартир не платят налог за первые 60 квадратных метров, а владельцы частных домов – за 120 квадратных метров. Если площадь жилья превышает эти пределы, налог начисляется только на разницу. Для гаражей такого освобождения нет, поэтому даже владелец небольшого помещения может получить налоговое уведомление.

Как рассчитывается налог на гараж и от чего зависит его сумма

Единой ставки налога на гаражи в Украине нет, ведь ее устанавливают местные власти. При расчете учитывают общую площадь помещения и ставку, действующую в данном населенном пункте. Поэтому владельцы одинаковых по размеру гаражей в разных городах могут платить разные суммы.

Например, если площадь гаража составляет 20 квадратных метров, при максимальной ставке 120 гривен за квадратный метр владельцу придется заплатить 2 400 гривен налога в год. Если местные власти установили более низкую ставку, сумма будет меньше.

Физическим лицам самостоятельно рассчитывать налог не нужно. Это делает налоговая служба, которая направляет владельцу уведомление-решение с указанием суммы и срока уплаты. Подавать отдельную декларацию также не требуется. Если не уплатить налог вовремя, за просрочку может быть начислен штраф.

Напомним, что Проверить сумму начисленного налога на недвижимость в 2026 году можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Там доступна информация о сумме налога, наличии задолженности и сроках уплаты.