"Лишние" квадраты – дополнительные миллиарды: какие регионы заплатили больше всего налога на недвижимость

В январе 2026 года украинцы перечислили в местные бюджеты более 1,7 миллиарда гривен налога на недвижимость. Это на 16% больше, чем в январе прошлого года.

Сколько налога на недвижимость уплатили украинцы в январе?

О росте поступлений сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Читайте также Военным определили компенсацию за аренду жилья: что изменится в 2026 году

В целом налог уплатили более 131 тысячи владельцев жилой и нежилой недвижимости. Деньги поступают непосредственно в бюджеты общин, поэтому их финансовый ресурс напрямую зависит от дисциплины плательщиков.

Наибольшие суммы обеспечили столица и крупные регионы:

в Киеве поступило 382,1 миллиона гривен;

в Киевской области – 166,7 миллиона гривен;

во Львовской области – 165,4 миллиона гривен;

в Днепропетровской области – 164,9 миллиона гривен.

Общая сумма поступлений – более 1,7 миллиарда гривен.

Кто должен платить этот налог?

Как говорится в Налоговом кодексе Украины, налог на недвижимость платят физические и юридические лица, если площадь их жилья превышает установленные льготные пределы.

Для квартир это более 60 квадратных метров, для домов – более 120, а для комбинированной недвижимости (квартира и дом) – более 180 квадратов. Облагается налогом только площадь, выходящая за эти пределы.

Ставку определяет местная власть, ведь поступления остаются в общинах. В то же время она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января отчетного года) за каждый "лишний" квадратный метр. Начисление осуществляет налоговая, присылая владельцам соответствующие уведомления-решения.

Как государство планирует снизить налоговую нагрузку на собственников жилья?

Государство готовит новый законопроект, который должен вывести рынок аренды жилья из тени через снижение налогов и обязательную регистрацию договоров. Проект предусматривает снижение налоговой нагрузки для владельцев, а нарушителей ждут высокие штрафы.

Часть арендодателей может уйти с рынка, что может привести к сокращению предложений и росту цен. Некоторые владельцы, для которых аренда – дополнительный доход, могут остаться на рынке, поскольку пустая квартира является финансовым бременем.

Как отмечают эксперты, есть риск, что чрезмерно жесткие правила могут не столько детенизировать рынок, сколько усложнить схемы арендных сделок.