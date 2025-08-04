Подробно о том, можно ли в Украине жить в нежилом помещении, 24 Канал рассказывает со ссылкой на АН "Маяк".

Читайте также Сколько недвижимости можно иметь в Украине: что говорит закон

Что такое нежилое помещение и можно ли там жить?

Нежилое помещение – это здание или часть здания, которое не предназначено для временного или постоянного проживания людей. Его основная цель – коммерческая или техническая. К таким помещениям относятся офисы, торговые площади, склады, паркинги, гостиницы, мастерские и тому подобное.

Действующее законодательство Украины позволяет жить только в жилых помещениях. Нежилые объекты не имеют таких прав и технических условий для проживания.

Чем грозит проживание в нежилом помещении?

Проживание в нежилом помещении без изменения его статуса является прямым нарушением украинского законодательства. Такая практика противоречит нормам строительного и жилищного права, и может повлечь юридические последствия: штрафы, отказ в регистрации, проблемы с подключением к коммуникациям.

Согласно Кодексу Украины об админправонарушениях, использование нежилого помещения не по целевому назначению наказывают штрафом от 850 до 1 700 гривен. Если нарушение повторится в течение года, сумма может удвоиться.



В Украине запрещено жить в нежилых помещениях / Фото Pexels

Кроме штрафов, проживание в нежилом помещении имеет ряд важных ограничений:

невозможно оформить регистрацию места жительства (прописку);

нет права на субсидии или льготы;

не разрешается создание ОСМД или официальное ведение хозяйства;

часто возникают трудности с подключением к газу или теплу;

придется платить коммунальные услуги по тарифам для бизнеса, которые значительно выше.

Если арендодатель сдает нежилое помещение под жилье без официального изменения его статуса, ответственность несут обе стороны – и владелец, и арендатор.

Как нежилое помещение перевести в жилое?

Чтобы узаконить проживание, нужно изменить целевое назначение недвижимости. Это сложная процедура, включающая несколько этапов: