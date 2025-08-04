Детально про те, чи можна в Україні жити в нежитловому приміщенні, 24 Канал розповідає з посиланням на АН "Маяк".
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Що таке нежитлове приміщення і чи можна там жити?
Нежитлове приміщення – це будівля або частина будівлі, яка не призначена для тимчасового чи постійного проживання людей. Її основна мета – комерційна або технічна. До таких приміщень належать офіси, торгівельні площі, склади, паркінги, готелі, майстерні тощо.
Чинне законодавство України дозволяє жити лише в житлових приміщеннях. Нежитлові об'єкти не мають таких прав і технічних умов для проживання.
Чим загрожує проживання у нежитловому приміщенні?
Проживання в нежитловому приміщенні без зміни його статусу є прямим порушенням українського законодавства. Така практика суперечить нормам будівельного та житлового права, і може спричинити юридичні наслідки: штрафи, відмову в реєстрації, проблеми з підключенням до комунікацій.
Згідно із Кодексом України про адмінправопорушення, використання нежитлового приміщення не за цільовим призначенням карають штрафом від 850 до 1 700 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може подвоїтись.
В Україні заборонено жити в нежитлових приміщеннях / Фото Pexels
Окрім штрафів, проживання у нежитловому приміщенні має низку важливих обмежень:
- неможливо оформити реєстрацію місця проживання (прописку);
- немає права на субсидії чи пільги;
- не дозволяється створення ОСББ або офіційне ведення господарства;
- часто виникають труднощі з підключенням до газу чи тепла;
- доведеться платити комунальні послуги за тарифами для бізнесу, які значно вищі.
Якщо орендодавець здає нежитлове приміщення під житло без офіційної зміни його статусу, відповідальність несуть обидві сторони – і власник, і орендар.
Як нежитлове приміщення перевести в житлове?
Щоб узаконити проживання, потрібно змінити цільове призначення нерухомості. Це складна процедура, що включає кілька етапів:
- Оцінка технічного стану. Приміщення має бути в належному стані, не входити до аварійного або такого, що підлягає знесенню.
- Підключення до комунікацій. Повинні бути справні та легалізовані мережі води, каналізації, електрики, газу й вентиляції.
- Відповідність будівельним нормам. Наприклад, висота стелі – не менше 2,5 метра, достатнє природне освітлення, відсутність шкідливих впливів чи шуму.
- Підготовка документації. Потрібно провести технічне обстеження, розробити проєкт реконструкції, отримати дозволи в місцевих органах та в Державній інспекції архітектури й містобудування (ДІАМ).
- Зміна записів у держреєстрі. Після всіх погоджень дані про новий статус приміщення вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.