Детально про те, чи можна в Україні жити в нежитловому приміщенні, 24 Канал розповідає з посиланням на АН "Маяк".

Читайте також Скільки нерухомості можна мати в Україні: що каже закон

Що таке нежитлове приміщення і чи можна там жити?

Нежитлове приміщення – це будівля або частина будівлі, яка не призначена для тимчасового чи постійного проживання людей. Її основна мета – комерційна або технічна. До таких приміщень належать офіси, торгівельні площі, склади, паркінги, готелі, майстерні тощо.

Чинне законодавство України дозволяє жити лише в житлових приміщеннях. Нежитлові об'єкти не мають таких прав і технічних умов для проживання.

Чим загрожує проживання у нежитловому приміщенні?

Проживання в нежитловому приміщенні без зміни його статусу є прямим порушенням українського законодавства. Така практика суперечить нормам будівельного та житлового права, і може спричинити юридичні наслідки: штрафи, відмову в реєстрації, проблеми з підключенням до комунікацій.

Згідно із Кодексом України про адмінправопорушення, використання нежитлового приміщення не за цільовим призначенням карають штрафом від 850 до 1 700 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може подвоїтись.

Офіс
В Україні заборонено жити в нежитлових приміщеннях / Фото Pexels

Окрім штрафів, проживання у нежитловому приміщенні має низку важливих обмежень:

  • неможливо оформити реєстрацію місця проживання (прописку);
  • немає права на субсидії чи пільги;
  • не дозволяється створення ОСББ або офіційне ведення господарства;
  • часто виникають труднощі з підключенням до газу чи тепла;
  • доведеться платити комунальні послуги за тарифами для бізнесу, які значно вищі.

Якщо орендодавець здає нежитлове приміщення під житло без офіційної зміни його статусу, відповідальність несуть обидві сторони – і власник, і орендар.

Як нежитлове приміщення перевести в житлове?

Щоб узаконити проживання, потрібно змінити цільове призначення нерухомості. Це складна процедура, що включає кілька етапів:

  • Оцінка технічного стану. Приміщення має бути в належному стані, не входити до аварійного або такого, що підлягає знесенню.
  • Підключення до комунікацій. Повинні бути справні та легалізовані мережі води, каналізації, електрики, газу й вентиляції.
  • Відповідність будівельним нормам. Наприклад, висота стелі – не менше 2,5 метра, достатнє природне освітлення, відсутність шкідливих впливів чи шуму.
  • Підготовка документації. Потрібно провести технічне обстеження, розробити проєкт реконструкції, отримати дозволи в місцевих органах та в Державній інспекції архітектури й містобудування (ДІАМ).
  • Зміна записів у держреєстрі. Після всіх погоджень дані про новий статус приміщення вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.