Детально про те, чи можна в Україні жити в нежитловому приміщенні, 24 Канал розповідає з посиланням на АН "Маяк".

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Що таке нежитлове приміщення і чи можна там жити?

Нежитлове приміщення – це будівля або частина будівлі, яка не призначена для тимчасового чи постійного проживання людей. Її основна мета – комерційна або технічна. До таких приміщень належать офіси, торгівельні площі, склади, паркінги, готелі, майстерні тощо.

Чинне законодавство України дозволяє жити лише в житлових приміщеннях. Нежитлові об'єкти не мають таких прав і технічних умов для проживання.

Чим загрожує проживання у нежитловому приміщенні?

Проживання в нежитловому приміщенні без зміни його статусу є прямим порушенням українського законодавства. Така практика суперечить нормам будівельного та житлового права, і може спричинити юридичні наслідки: штрафи, відмову в реєстрації, проблеми з підключенням до комунікацій.

Згідно із Кодексом України про адмінправопорушення, використання нежитлового приміщення не за цільовим призначенням карають штрафом від 850 до 1 700 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може подвоїтись.



В Україні заборонено жити в нежитлових приміщеннях / Фото Pexels

Окрім штрафів, проживання у нежитловому приміщенні має низку важливих обмежень:

неможливо оформити реєстрацію місця проживання (прописку);

немає права на субсидії чи пільги;

не дозволяється створення ОСББ або офіційне ведення господарства;

часто виникають труднощі з підключенням до газу чи тепла;

доведеться платити комунальні послуги за тарифами для бізнесу, які значно вищі.

Якщо орендодавець здає нежитлове приміщення під житло без офіційної зміни його статусу, відповідальність несуть обидві сторони – і власник, і орендар.

Як нежитлове приміщення перевести в житлове?

Щоб узаконити проживання, потрібно змінити цільове призначення нерухомості. Це складна процедура, що включає кілька етапів: