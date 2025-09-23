Укр Рус
23 сентября, 19:22
Налог на квартиры и дома бьет рекорды: кто отдал больше всего денег в 2025 году

Алена Захарова
Основні тези
  • В 2025 году владельцы жилья в Украине уплатили почти 8,7 миллиарда гривен налога на недвижимость, из которых Киев, Киевская, Днепропетровская и Одесская области внесли наибольшие суммы.
  • Налог начисляется на квартиры площадью более 60 квадратных метров, дома более 120 квадратных метров, и другую недвижимость более 180 квадратных метров, но не касается объектов на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Владельцы жилья в Украине в 2025 году ощутимо увеличили свои налоговые платежи. По данным Государственной налоговой службы, с января по август в местные бюджеты поступило почти 8,7 миллиарда гривен налога на недвижимость.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Кто заплатил больше всех?

Лидерами по суммам стали:

  • Киев – 1,74 миллиарда гривен;
  • Киевская область – 0,86 миллиарда гривен;
  • Днепропетровская область – 0,84 миллиарда гривен 0 84 миллиарда гривен;
  • Одесская область – 0,0 83 миллиарда гривен.

В целом налог за восемь месяцев уже уплатили более 740 тысяч плательщиков.


Украинцы заплатили больше налога на недвижимость / Фото Unsplash

Как рассчитать налог?

В 2025 году украинцы платят налог за отчетный 2024 год. Его размер зависит от площади жилья. Налог начисляется владельцам:

  • квартир площадью более 60 квадратных метров,
  • домов свыше 120 квадратных метра,
  • любой другой недвижимости (или их долей) свыше 180 квадратных метров.

Важно! Не нужно платить налог за недвижимость, которая находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Кому пригрозили штрафами?

  • Ранее мы писали, что за просрочку уплаты налога начисляются штрафы: 5% от суммы налога до 30 дней просрочки и 10% – более 30 дней; квитанции могут приходить до трех лет.

  • Льготные метры не облагаются налогом, а остальные – облагаются налогом по установленным ставкам.