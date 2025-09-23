Власники житла в Україні у 2025 році відчутно збільшили свої податкові платежі. За даними Державної податкової служби, з січня по серпень до місцевих бюджетів надійшло майже 8,7 мільярда гривень податку на нерухомість.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Дивіться також У чотири рази більше, ніж торік: українці сплатили велику суму військового збору

Хто сплатив найбільше?

Лідерами за сумами стали:

Київ – 1,74 мільярда гривень;

Київська область – 0,86 мільярда гривень;

Дніпропетровська область – 0,84 мільярда гривень;

Одеська область – 0,83 мільярда гривень.

Загалом податок за вісім місяців уже сплатили понад 740 тисяч платників.



Українці сплатили більше податку на нерухомість / Фото Unsplash

Як розрахувати податок?

У 2025 році українці сплачують податок за звітний 2024 рік. Його розмір залежить від площі житла. Податок нараховується власникам:

квартир площею понад 60 квадратних метри,

будинків понад 120 квадратних метри,

будь-якої іншої нерухомості (або їх часток) понад 180 квадратних метри.

Важливо! Не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває на окупованих територіях або у зонах бойових дій.

Кому пригрозили штрафами?