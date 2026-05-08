Украинцы уже получают платежки за недвижимость: из-за каких ошибок можно переплатить

Украинцы уже начали получать платежки за налог на недвижимость, однако части владельцев жилья могут начислить лишние суммы. В ГНС объяснили, на что стоит обратить внимание при проверке платежки и как исправить ошибку.

Когда нужно уплатить налог на недвижимость?

В 2026 году украинцы платят налог на недвижимость за прошлый год. Налоговая служба должна прислать уведомление-решение до 1 июля, а после его получения владелец жилья имеет 60 дней для оплаты, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Купили квартиру, а вместе с ней – чужие долги за коммуналку: что делать новым владельцам

Налог начисляют владельцам квартир, домов и другой жилой недвижимости, площадь которой превышает установленные лимиты. Окончательная сумма зависит не только от количества "лишних" квадратных метров, но и от ставки, которую утверждает местная власть.

Если владелец не оплатит налог вовремя, начисляется штраф в зависимости от количества дней просрочки. За задержку до 30 календарных дней придется дополнительно оплатить 5% от суммы долга, а если больше чем 30 дней – 10%.

После 90 дней также начинает начисляться пеня, поэтому сумма долга постепенно увеличивается с каждым днем.

Даже если уведомление не поступило, но вы являетесь владельцем недвижимости, обязанность по уплате налога остается. Проверить начисления можно самостоятельно,

– пишут в Главном управлении ГНС в Волынской области.

Почему в платежках возникают ошибки?

Одной из главных причин ошибок остаются неточности в государственных реестрах. Налоговая может использовать старые данные о площади квартиры или дома или не учесть, что жилье уже переоформили на другого владельца.

После перепланировки жилья или раздела имущества между совладельцами информация в реестрах не всегда обновляется сразу. Поэтому в платежках иногда появляются лишние квадратные метры и дополнительные начисления.

Бывают и случаи, когда одна квартира дважды отображается в базах данных. Тогда владелец получает завышенный налог, хотя фактически речь идет об одном объекте.

Проблемы возникают и с льготами. Если налоговая не получила или не обновила информацию о праве на необлагаемую площадь, человеку могут начислить налог на всю квартиру или дом.

Как проверить правильность начисления налога?

После получения уведомления-решения стоит сразу сверить адрес недвижимости, площадь жилья и количество объектов в собственности. Отдельно нужно проверить ставку налога и льготную площадь, которую учла налоговая.

Чаще всего ошибки обнаруживают владельцы квартир и домов, которые недавно продали, переоформили или поделили между совладельцами. Именно после таких изменений информация в реестрах часто обновляется с задержкой.

Обращаться стоит тогда, когда данные налоговой не совпадают с тем, что вы имеете в правоустанавливающих документах: неправильно указана площадь, ошибочно определен класс здания, не учтена льгота или объект, который вы давно продали,

– пишет юридическая компания YANKIV.

Проверить данные можно через Электронный кабинет плательщика налогов или непосредственно в отделении ГНС. Для сверки понадобятся документы на жилье, договоры купли-продажи, выписки из реестра прав собственности и другие подтверждения.

Откладывать проверку до последних дней перед оплатой не советуют. Если ошибку найти слишком поздно, времени на перерасчет может уже не остаться.

Куда обращаться в случае ошибки?

Если владелец жилья заметил неточности в платежке, он может подать письменное заявление в территориальный орган ГНС. Если ошибку подтвердят, владельцу должны провести перерасчет и отправить новое уведомление-решение.

Дополнительно можно воспользоваться приложениями "Дія" или "Моя налоговая". Они позволяют быстро проверить, есть ли задолженность и совпадают ли данные с реальными характеристиками жилья.

Какая площадь жилья не облагается налогом в 2026 году?

В 2026 году налог не начисляют на квартиры площадью до 60 квадратных метров и дома до 120 квадратных метров. Если человек одновременно владеет квартирой и домом, необлагаемый лимит составляет 180 квадратных метров.

Налог платят только за площадь, которая превышает установленную норму. Например, если квартира имеет площадь 80 квадратных метров, начисления проводят только на дополнительные 20 квадратов.

Отдельные категории жилья могут вообще не подлежать налогообложению. Это касается недвижимости на территориях боевых действий, а также жилья, поврежденного или разрушенного из-за войны.