Коли потрібно сплатити податок на нерухомість?

У 2026 році українці сплачують податок на нерухомість за минулий рік. Податкова служба має надіслати повідомлення-рішення до 1 липня, а після його отримання власник житла має 60 днів для оплати, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Купили квартиру, а разом із нею – чужі борги за комуналку: що робити новим власникам

Податок нараховують власникам квартир, будинків та іншої житлової нерухомості, площа якої перевищує встановлені ліміти. Остаточна сума залежить не лише від кількості "зайвих" квадратних метрів, а й від ставки, яку затверджує місцева влада.

Якщо власник не сплатить податок вчасно, нараховується штраф залежно від кількості днів прострочення. За затримку до 30 календарних днів доведеться додатково сплатити 5% від суми боргу, а якщо більше ніж 30 днів – 10%.

Після 90 днів також починає нараховуватися пеня, тому сума боргу поступово збільшується з кожним днем.

Навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов'язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно,

– пишуть у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Чому у платіжках виникають помилки?

Однією з головних причин помилок залишаються неточності у державних реєстрах. Податкова може використовувати старі дані про площу квартири чи будинку або не врахувати, що житло вже переоформили на іншого власника.

Після перепланування житла чи поділу майна між співвласниками інформація у реєстрах не завжди оновлюється одразу. Через це у платіжках інколи з'являються зайві квадратні метри та додаткові нарахування.

Трапляються й випадки, коли одна квартира двічі відображається у базах даних. Тоді власник отримує завищений податок, хоча фактично йдеться про один об'єкт.

Проблеми виникають і з пільгами. Якщо податкова не отримала або не оновила інформацію про право на неоподатковувану площу, людині можуть нарахувати податок на всю квартиру чи будинок.

Як перевірити правильність нарахування податку?

Після отримання повідомлення-рішення варто одразу звірити адресу нерухомості, площу житла та кількість об'єктів у власності. Окремо потрібно перевірити ставку податку та пільгову площу, яку врахувала податкова.

Найчастіше помилки виявляють власники квартир і будинків, які нещодавно продали, переоформили або поділили між співвласниками. Саме після таких змін інформація у реєстрах часто оновлюється із затримкою.

Звертатися варто тоді, коли дані податкової не збігаються з тим, що ви маєте в правовстановлюючих документах: неправильно вказана площа, хибно визначений клас будівлі, не врахована пільга або об'єкт, який ви давно продали,

– пише юридична компанія YANKIV.

Перевірити дані можна через Електронний кабінет платника податків або безпосередньо у відділенні ДПС. Для звірки знадобляться документи на житло, договори купівлі-продажу, витяги з реєстру прав власності та інші підтвердження.

Відкладати перевірку до останніх днів перед оплатою не радять. Якщо помилку знайти надто пізно, часу на перерахунок може вже не залишитися.

Куди звертатися у разі помилки?

Якщо власник житла помітив неточності у платіжці, він може подати письмову заяву до територіального органу ДПС. Якщо помилку підтвердять, власнику мають провести перерахунок і надіслати нове повідомлення-рішення.

Додатково можна скористатися застосунками "Дія" або "Моя податкова". Вони дають змогу швидко перевірити, чи є заборгованість і чи збігаються дані з реальними характеристиками житла.

Яка площа житла не оподатковується у 2026 році?

У 2026 році податок не нараховують на квартири площею до 60 квадратних метрів та будинки до 120 квадратних метрів. Якщо людина одночасно володіє квартирою і будинком, неоподатковуваний ліміт становить 180 квадратних метрів.

Податок сплачують лише за площу, яка перевищує встановлену норму. Наприклад, якщо квартира має площу 80 квадратних метрів, нарахування проводять тільки на додаткові 20 квадратів.

Окремі категорії житла можуть взагалі не підлягати оподаткуванню. Це стосується нерухомості на територіях бойових дій, а також житла, пошкодженого чи зруйнованого через війну.