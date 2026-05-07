Чи переходять борги за комунальні послуги новому власнику?

Як розповідають фахівці юридичної компанії "Бачинський та партнери", борги за комунальні послуги не переходять автоматично до нового власника квартири.

Оплачувати газ, воду, електроенергію чи інші послуги повинен той, хто ними користувався. Юристи пояснюють, що судова практика також стоїть на боці покупців житла.

Якщо людина придбала квартиру, це не означає, що вона автоматично має погашати старі борги попереднього власника. Виняток можливий лише тоді, коли покупець сам погодився взяти на себе таке зобов'язання.

Попри загальне правило "борг не переходить на нового власника", є ситуації, коли платити все ж доведеться або це може бути економічно доцільно,

– пояснює юрист Дмитро Карпухін.

Найчастіше це прописують у договорі купівлі-продажу. Якщо ж такого пункту немає, вимоги комунальних служб до нового власника вважаються неправомірними.

У яких випадках борги все ж можуть перейти покупцю?

Ризики для нового власника виникають у кількох випадках:

якщо у договорі купівлі-продажу прямо вказали обов'язок погасити заборгованість;

якщо в акті прийому-передачі зафіксували наявність боргів;

якщо сторони домовилися про це окремо та мають письмові підтвердження чи листування.

Окремо юристи радять звертати увагу на питання внесків ОСББ. Іноді об'єднання співвласників намагаються перекласти старі борги на нового власника квартири. Втім, такі дії також можна оскаржити.

Що робити, якщо після купівлі почали надходити старі борги?

Якщо ЖЕК, ОСББ чи постачальник послуг намагаються "повісити" чужий борг, важливо не піддаватися тиску й діяти поетапно,

– пише Карпухін.

Спершу потрібно звернутися до постачальника послуг та надати копії договору купівлі-продажу й акта прийому-передачі. Також важливо уточнити, на кого саме оформили договори на комунальні послуги та за який період виник борг, адже інколи у документах досі вказаний попередній власник або наймач.

Далі варто письмово звернутися до комунального підприємства чи ОСББ та пояснити, що право власності на квартиру перейшло вже після появи боргу, а договори на послуги укладали з попереднім власником.

Новий власник також може вимагати укласти новий договір на своє ім'я із "нульовим" балансом. Якщо ж комунальна служба продовжує вимагати оплату або погрожує відключенням послуг, питання доведеться вирішувати через суд.

Як перевірити квартиру перед купівлею?

Перед підписанням договору радять перевірити інформацію у Державному реєстрі речових прав та Єдиному реєстрі боржників. Якщо щодо продавця є виконавче провадження, це може свідчити про фінансові проблеми.

Також варто попросити у продавця довідки про відсутність заборгованості від усіх постачальників комунальних послуг. Фахівці радять одразу зафіксувати показники лічильників в акті у день укладення угоди, щоб в майбутньому не виникало суперечок.