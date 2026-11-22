В 2027 году украинцам придется платить больше за квартиры и дома, площадь которых превышает установленные нормы. Максимальная ставка налога вырастет примерно на 8%, а за квартиру площадью 100 квадратных метров придется отдать более 5 тысяч гривен.

Почему в 2027 году вырастет налог на недвижимость

В 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026 год. Максимальная ставка составит 129,71 гривны за квадратный метр, как указано в Налоговом кодексе Украины.

Максимальная ставка налога составляет 1,5% от минимальной заработной платы на 1 января года, за который он начисляется. При этом конкретную ставку устанавливают местные Рады, поэтому она может быть ниже.

Налог начисляется только на площадь, превышающую установленные нормы. Необлагаемая площадь составляет:

для квартир – 60 квадратных метров;

для частных домов – 120 квадратных метров;

для владельцев квартиры и дома одновременно – 180 квадратных метров.

Если у человека несколько квартир, их площадь суммируется. Например, за две квартиры по 50 квадратных метров налог начислят на 40 квадратных метров.

Сколько придется заплатить за квартиру или дом в 2027 году

По максимальной ставке налог на квартиры различной площади составит:

70 квадратных метров – 1 297,05 гривны;

80 квадратных метров – 2 594,10 гривен;

90 квадратных метров – 3 891,15 гривен;

100 квадратных метров – 5 188,20 гривен;

120 квадратных метров – 7 782,30 гривен.

Для частных домов налог начисляется на площадь свыше 120 квадратных метров. По максимальной ставке владелец дома площадью 150 квадратных метров заплатит 3 891,15 гривен, а площадью 200 квадратных метров – 10 376,40 гривен.

Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров, а дома – 500 квадратных метров, к годовому налогу добавляют 25 тысяч гривен за каждый такой объект.

Напомним, ч владельцы квартир и домов могут проверить сумму начисленного налога ь на недвижимость онлайн через "Электронный кабинет налогоплательщика" или приложение "Моя налоговая". Там доступна информация о сумме начислений и задолженности.