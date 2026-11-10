Письма не пришло, а долг есть: когда за налог на квартиру могут заблокировать счета

Владелец квартиры может даже не знать о начисленном налоге на недвижимость, но впоследствии столкнуться с задолженностью и риском блокировки банковских счетов. При этом отсутствие уведомления от налоговой службы не всегда освобождает от обязанности уплатить налог.

Нужно ли платить налог на недвижимость, если не пришло уведомление

Да, владелец обязан уплатить налог на недвижимость, даже если не получил письмо, если налоговая служба направила уведомление по правильному налоговому адресу, а почта зафиксировала причину его не вручения, пишет Государственная налоговая служба.

Налоговая служба направляет такие уведомления до 1 июля года, следующего за отчетным. У владельца есть 60 календарных дней на уплату после вручения письма. Если человек отказался его принимать или не забрал с почты, датой вручения считается день, который почта указала вместе с причиной невозврата.

Когда за неуплату налога на квартиру могут заблокировать счета

Если владелец не уплатил налог в установленный срок, возникает налоговая задолженность. Однако банковские счета не блокируют сразу после просрочки платежа. Налоговая сначала направляет требование о погашении задолженности, если для этого имеются законные основания.

Если человек не погасит задолженность, налоговая может обратиться в суд. После вынесения решения о взыскании средств дело передается в государственную исполнительную службу. Исполнитель может наложить арест на деньги на банковских счетах, из-за чего владелец временно не сможет ими пользоваться.

Напомним, что Проверить начисление налога на квартиру или дом можно через "Электронный кабинет плательщика" или приложение "Моя налоговая". Если сумма определена неверно, владелец может обратиться в ГПСУ для сверки данных.