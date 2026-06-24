5,5 миллиарда гривен за "лишние" метры: где украинцы заплатили больше всего налогов

Украинцы уже уплатили 5,5 миллиарда гривен налога на недвижимость. Наибольшая доля этой суммы пришлась на Киев, а общие поступления оказались выше, чем в прошлом году.

Сколько налога на недвижимость уже уплатили украинцы

Как сообщает Государственная налоговая служба, за январь – май 2026 года в местные бюджеты поступило на 12,9% больше. В 2025 году сумма составила 4,9 миллиарда гривен.

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Больше всего налога уплатили в Киеве – 1,1 миллиарда гривен. Среди областей лидирует Киевская, где поступления достигли 612,8 миллиона гривен. Также среди лидеров – Днепропетровская область с 564,8 миллиона гривен и Львовская область с 539,5 миллиона гривен.

Этот налог остается в распоряжении общин. Местные власти могут направлять эти средства на восстановление инфраструктуры, работу коммунальных служб и социальные проекты.

Владельцы недвижимости могут самостоятельно проверить ориентировочную сумму налога. Для этого на сайте ГНС работает онлайн-калькулятор налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Налоговые уведомления-решения можно просмотреть в Электронном кабинете, если есть электронный ключ. Также информация доступна в мобильном приложении "Моя налоговая".

Если в начислениях есть расхождения, собственник может обратиться в Центр обслуживания плательщиков и провести сверку. Так можно проверить данные об объекте недвижимости и исправить возможную ошибку до оплаты.

Какая площадь жилья не облагается налогом

Налог не нужно платить за квартиры площадью до 60 квадратных метров, частные дома до 120 квадратных метров и за жилье общей площадью до 180 квадратных метров, если в собственности есть и квартира, и дом. При расчете учитывается общая площадь недвижимости. Владельцы жилья, площадь которого не превышает эти нормы, налог не уплачивают.