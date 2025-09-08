Время идет: украинцам напомнили о налоге на недвижимость и пригрозили штрафами
- Владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров должны платить налог на недвижимость, размер которого определяют местные советы, но ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний квадрат".
- За просрочку уплаты налога начисляются штрафы: 5% от суммы налога до 30 дней просрочки и 10% – более 30 дней; квитанции могут приходить до трех лет.
Владельцам недвижимости в Украине грозят штрафы за неуплату налога на квартиры. Те, кто не успел до 1 сентября рассчитаться с государством, должны будут заплатить штраф.
Его размер будет зависеть от срока просрочки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Кто должен платить налог?
Налог на недвижимость обязаны платить не все украинцы. Он касается только владельцев:
- квартир площадью более 60 квадратных метров;
- домов площадью более 120 квадратных метров.
Льготные метры не облагаются налогом, а остальные – облагается налогом по установленным ставкам.
Какие штрафы предусмотрены?
В Государственной налоговой службе предупреждают: в случае просрочки будут начисляться штрафы.
- До 30 дней просрочки – 5% от суммы налога.
- Более 30 дней – 10%.
При этом самостоятельно платить пеню не нужно – ее начислит налоговая. В то же время квитанция может прийти даже через три года, ведь срок начисления составляет до 1095 дней.
С сентября украинцев начнут штрафовать за неуплату налога на квартиры / Фото Unsplash
Что известно о налоге и сколько придется заплатить?
Размер налога определяют местные советы, но закон устанавливает ограничения: ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний квадрат".
По состоянию на 2024 год это максимум 106,5 гривен. Для примера, владелец квартиры в 100 квадратных метров должен уплатить налог за 40 "лишних" метров, что может составить до 4260 гривен.
Важная деталь! Не нужно платить налог за недвижимость, которая находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
Владельцы другой недвижимости должны рассчитаться в течение двух месяцев после получения налогового уведомления.