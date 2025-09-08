Укр Рус
Час спливає: українцям нагадали про податок на нерухомість і пригрозили штрафами
8 вересня, 08:42
Час спливає: українцям нагадали про податок на нерухомість і пригрозили штрафами

Альона Захарова
Основні тези
  • Власники квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів повинні сплачувати податок на нерухомість, розмір якого визначають місцеві ради, але ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий квадрат".
  • За прострочення сплати податку нараховуються штрафи: 5% від суми податку до 30 днів прострочення і 10% – більше ніж 30 днів; квитанції можуть приходити до трьох років.

Власникам нерухомості в Україні загрожують штрафи за несплату податку на квартири. Ті, хто не встиг до 1 вересня розрахуватися з державою, повинні будуть заплатити штраф.

Його розмір залежатиме від терміну прострочення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу. 

Хто має сплачувати податок?

Податок на нерухомість зобов'язані платити не всі українці. Він стосується лише власників:

  • квартир площею понад 60 квадратних метрів;
  • будинків площею понад 120 квадратних метрів.

Пільгові метри не обкладаються податком, а решта – оподатковується за встановленими ставками.

Які штрафи передбачені?

У Державній податковій службі попереджають: у разі прострочення нараховуватимуться штрафи.

  • До 30 днів прострочення – 5% від суми податку.
  • Більше ніж 30 днів – 10%.

При цьому самостійно сплачувати пеню не потрібно – її нарахує податкова. Водночас квитанція може надійти навіть через три роки, адже термін нарахування становить до 1095 днів.


З вересня українців почнуть штрафувати за несплату податку на квартири / Фото Unsplash

Що відомо про податок і скільки доведеться заплатити?

Розмір податку визначають місцеві ради, але закон встановлює обмеження: ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий квадрат".

Станом на 2024 рік це максимум 106,5 гривень. Для прикладу, власник квартири у 100 квадратних метри має сплатити податок за 40 "зайвих" метрів, що може скласти до 4260 гривень.

Важлива деталь! Не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває на окупованих територіях або у зонах бойових дій.

Власники іншої нерухомості повинні розрахуватися протягом двох місяців після отримання податкового повідомлення. 