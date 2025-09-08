Власникам нерухомості в Україні загрожують штрафи за несплату податку на квартири. Ті, хто не встиг до 1 вересня розрахуватися з державою, повинні будуть заплатити штраф.

Його розмір залежатиме від терміну прострочення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Хто має сплачувати податок?

Податок на нерухомість зобов'язані платити не всі українці. Він стосується лише власників:

квартир площею понад 60 квадратних метрів;

будинків площею понад 120 квадратних метрів.

Пільгові метри не обкладаються податком, а решта – оподатковується за встановленими ставками.

Які штрафи передбачені?

У Державній податковій службі попереджають: у разі прострочення нараховуватимуться штрафи.

До 30 днів прострочення – 5% від суми податку.

Більше ніж 30 днів – 10%.

При цьому самостійно сплачувати пеню не потрібно – її нарахує податкова. Водночас квитанція може надійти навіть через три роки, адже термін нарахування становить до 1095 днів.



З вересня українців почнуть штрафувати за несплату податку на квартири / Фото Unsplash

Що відомо про податок і скільки доведеться заплатити?

Розмір податку визначають місцеві ради, але закон встановлює обмеження: ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий квадрат".

Станом на 2024 рік це максимум 106,5 гривень. Для прикладу, власник квартири у 100 квадратних метри має сплатити податок за 40 "зайвих" метрів, що може скласти до 4260 гривень.

Важлива деталь! Не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває на окупованих територіях або у зонах бойових дій.

Власники іншої нерухомості повинні розрахуватися протягом двох місяців після отримання податкового повідомлення.