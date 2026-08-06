ВНП могут вернуть часть денег за аренду: что для этого нужно
ВНП, снимающие жилье, могут вернуть часть уплаченного налога. Для этого у семьи не должно быть другого пригодного для проживания жилья, а расходы на аренду необходимо подтвердить документально.
Кто из ВПЛ может получить налоговую скидку за аренду жилья
В Государственной налоговой службе напомнили , что внутренне перемещенные лица могут получить налоговую скидку за аренду жилья. Учитываются только те средства, которые человек фактически уплатил в течение отчетного года.
Воспользоваться льготой можно при соблюдении нескольких условий:
- ВПЛ и члены ее семьи первой степени родства не должны иметь в собственности другой недвижимости, пригодной для проживания. Жилье, расположенное на временно оккупированной территории, при проверке этого условия не учитывается.
- Также право на скидку имеют только те ВПЛ, которые не получают бюджетной компенсации расходов на проживание.
Какие документы необходимы для получения налоговой скидки
Арендные отношения необходимо подтвердить письменным договором. В нем должны быть указаны стоимость аренды и сроки внесения платежей.
Фактическую оплату жилья подтверждают квитанциями, чеками или другими платежными документами. Они подтверждают, что человек действительно оплачивал аренду.
К декларации также прилагают копию справки о постановке на учет ВПЛ и данные для идентификации членов семьи. Требуются и документы, подтверждающие отсутствие другого пригодного для проживания жилья и неполучение пособия на проживание.
Отсутствие недвижимости можно подтвердить выпиской из Государственного реестра вещных прав. Неполучение помощи можно подтвердить информацией от органов социальной защиты. В ГПСУ отметили, что перечень документов для подтверждения этих обстоятельств не является исчерпывающим.
Как подать декларацию и вернуть часть налога
Для получения льготы необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах вместе с подтверждающими документами. Их подают в налоговый орган, в котором человек состоит на учете.
Декларацию необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть расходы на аренду учитываются за тот год, в котором они были фактически оплачены.
Если ВПЛ изменила адрес проживания или другие персональные данные, об этом необходимо уведомить налоговую службу. Для обновления сведений подается заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков.
Напомним, что ВПЛ, которые более месяца не проживают в своей квартире или доме, могут обратиться за перерасчетом отдельных коммунальных услуг. Для этого необходимо подать заявление поставщику и документально подтвердить свое отсутствие в жилье.