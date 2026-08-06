ВНП могут вернуть часть денег за аренду: что для этого нужно

ВНП, снимающие жилье, могут вернуть часть уплаченного налога. Для этого у семьи не должно быть другого пригодного для проживания жилья, а расходы на аренду необходимо подтвердить документально.

Кто из ВПЛ может получить налоговую скидку за аренду жилья

В Государственной налоговой службе напомнили , что внутренне перемещенные лица могут получить налоговую скидку за аренду жилья. Учитываются только те средства, которые человек фактически уплатил в течение отчетного года.

Воспользоваться льготой можно при соблюдении нескольких условий:

ВПЛ и члены ее семьи первой степени родства не должны иметь в собственности другой недвижимости, пригодной для проживания. Жилье, расположенное на временно оккупированной территории, при проверке этого условия не учитывается.

Также право на скидку имеют только те ВПЛ, которые не получают бюджетной компенсации расходов на проживание.

Какие документы необходимы для получения налоговой скидки

Арендные отношения необходимо подтвердить письменным договором. В нем должны быть указаны стоимость аренды и сроки внесения платежей.

Фактическую оплату жилья подтверждают квитанциями, чеками или другими платежными документами. Они подтверждают, что человек действительно оплачивал аренду.

К декларации также прилагают копию справки о постановке на учет ВПЛ и данные для идентификации членов семьи. Требуются и документы, подтверждающие отсутствие другого пригодного для проживания жилья и неполучение пособия на проживание.

Отсутствие недвижимости можно подтвердить выпиской из Государственного реестра вещных прав. Неполучение помощи можно подтвердить информацией от органов социальной защиты. В ГПСУ отметили, что перечень документов для подтверждения этих обстоятельств не является исчерпывающим.

Как подать декларацию и вернуть часть налога

Для получения льготы необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах вместе с подтверждающими документами. Их подают в налоговый орган, в котором человек состоит на учете.

Декларацию необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть расходы на аренду учитываются за тот год, в котором они были фактически оплачены.

Если ВПЛ изменила адрес проживания или другие персональные данные, об этом необходимо уведомить налоговую службу. Для обновления сведений подается заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков.

Напомним, что ВПЛ, которые более месяца не проживают в своей квартире или доме, могут обратиться за перерасчетом отдельных коммунальных услуг. Для этого необходимо подать заявление поставщику и документально подтвердить свое отсутствие в жилье.