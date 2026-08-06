Хто з ВПО може отримати податкову знижку за оренду житла

У Державній податковій службі нагадали, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати податкову знижку за оренду житла. Враховують лише ті кошти, які людина фактично сплатила протягом звітного року.

Скористатися знижкою можна за кількох умов:

ВПО та члени її сім'ї першого ступеня споріднення не повинні мати у власності іншої нерухомості, придатної для проживання. Житло, розташоване на тимчасово окупованій території, під час перевірки цієї умови не враховують.

Також право на знижку мають лише ті ВПО, які не отримують бюджетної компенсації витрат на проживання.

Які документи потрібні для отримання податкової знижки

Орендні відносини потрібно підтвердити письмовим договором. У ньому мають бути вказані вартість оренди та строки внесення платежів.

Фактичну оплату житла підтверджують квитанціями, чеками або іншими платіжними документами. Вони підтверджують, що людина справді оплачувала оренду.

До декларації також додають копію довідки про взяття на облік ВПО та дані для ідентифікації членів сім'ї. Потрібні й документи, які підтверджують відсутність іншого придатного для проживання житла та неотримання допомоги на проживання.

Відсутність нерухомості можна підтвердити витягом із Державного реєстру речових прав. Неотримання допомоги можна підтвердити інформацією від органів соціального захисту. У ДПС зауважили, що перелік документів для підтвердження цих обставин не є вичерпним.

Як подати декларацію та повернути частину податку

Для отримання знижки потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи разом із підтвердними документами. Їх подають до податкового органу, де людина перебуває на обліку.

Декларацію потрібно подати до 31 грудня року, наступного за звітним. Тобто витрати на оренду враховують за той рік, у якому їх фактично сплатили.

Якщо ВПО змінила адресу проживання або інші персональні дані, про це потрібно повідомити податкову. Для оновлення відомостей подають заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Нагадаємо, що ВПО, які понад місяць не проживають у своїй квартирі чи будинку, можуть звернутися по перерахунок окремих комунальних послуг. Для цього потрібно подати заяву постачальнику та документально підтвердити свою відсутність у житлі.