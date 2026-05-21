Из-за одной ошибки наследство могут не оформить: что стоит проверить украинцам

Оформление наследства на квартиру может затянуться на месяцы даже для ближайших родственников умершего. Из-за проблем с документами людям приходится искать старые бумаги, ходить по архивам и даже подавать заявления в суд.

Какие документы нужно собрать для оформления наследства?

После смерти владельца квартиры наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, объясняет Министерство юстиции.

Сделать это нужно в течение шести месяцев. Если не уложиться в этот срок, дальше уже придется обращаться в суд.

Не имеет значения, каким образом лицо вступает в наследство – или по завещанию, или наследование происходит по закону,

– говорит адвокат Светлана Круторогова.

Для открытия наследственного дела нотариус проверяет сразу несколько документов. Без них оформить квартиру на нового владельца не получится. В частности, понадобятся:

паспорт и идентификационный код наследника;

свидетельство о смерти владельца жилья;

документы, подтверждающие родственные связи;

завещание, если его оставил умерший;

документы на право собственности на квартиру.

Больше всего трудностей обычно возникает именно с документами на жилье. Нотариус должен подтвердить, что квартира действительно принадлежала умершему владельцу. Для этого могут попросить договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности или выписку из государственного реестра.

Дополнительные сложности часто возникают со старыми квартирами, документы на которые оформляли еще до запуска электронных реестров. Тогда наследникам приходится искать нужные бумаги в архивах, обращаться в БТИ или отдельно восстанавливать часть документов.

Почему даже мелкие ошибки могут задержать оформление?

Даже одна неточность в документах может затянуть оформление наследства на несколько месяцев. Чаще всего проблемы появляются из-за разного написания фамилий, ошибки в адресе квартиры или несоответствия данных в старых документах.

В такой ситуации нотариус не сможет завершить оформление, пока наследник не устранит все ошибки. Из-за этого людям нередко приходится повторно получать справки, обращаться в архивы или тратить дополнительные деньги на судебные процедуры.

Отдельной проблемой могут стать и неузаконенные перепланировки квартиры. Если владелец менял жилье без официального оформления, это способно создать трудности как при оформлении наследства, так и позже – уже при продаже или переоформлении квартиры.

Какой налог на наследство надо уплатить в 2026 году?

В Украине облагается налогом не само наследство, а доход, полученный в виде имущества. Именно поэтому ставка зависит от того, кем наследник является для умершего, объясняет Государственная налоговая служба.

Поэтому применяют различные ставки:

0% – для ближайших родственников. В эту категорию входят родители, дети (в том числе усыновленные), муж или жена, а также родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В таких случаях не нужно платить ни налог на доходы, ни военный сбор;

5% налога + 5% военного сбора – для наследников, которые не относятся к первой или второй степени родства, но имеют гражданство Украины;

18% налога + 5% военного сбора – если наследник или наследодатель не является гражданином Украины. В таком случае общая сумма платежей возрастает до 23%.

Отдельно закон предусматривает случаи, когда нулевую ставку применяют независимо от родства. Речь идет о людях с инвалидностью I группы, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью.

Когда квартира, купленная в браке, входит в состав наследства?

Если жилье куплено в браке, после смерти одного из супругов в состав наследства входит не вся квартира, а только доля умершего. Унаследовать эту долю могут наследники первой очереди – муж или жена, дети и родители умершего. Если завещания нет, имущество делят между ними в равных долях.