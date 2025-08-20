В одном из австралийских пригородов почти сотня людей одновременно пришла, чтобы осмотреть квартиру. Потенциальные арендаторы были возмущены из-за такого ажиотажа, ведь каждый претендовал на это жилье.

Этот случай является не первым подтверждением того, что в Австралии настоящий жилищный кризис. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.

Обратите внимание Спрос растет: украинцы активно инвестируют в недвижимость Турции

Как потенциальные арендаторы массово претендуют на одно жилье?

Видео, где видно большую очередь на осмотр одной квартиры, сняли в пригороде Перта. Это обычное, ничем не особенное жилье, которое и недешево предлагали – 650 долларов за неделю.

Арендодательница, по имени Лекси, была шокирована, увидев такое количество желающих осмотреть квартиру. Хотя она заранее знала, что осмотреть его зарегистрировались почти 100 человек.

Я был там, не мог пошевелиться внутри... К счастью, я был как раз в начале очереди. Внутри было очень людно, потом я вышел, и очередь тянулась очень долго,

– рассказал один из потенциальных арендаторов.

"Сейчас так происходит почти на каждом просмотре", – написал один пользователь в комментариях к видео.

Очередь на осмотр одной квартиры: видео

Агентство, которое занималось продажей квартиры, описывало ее как современное жилье для "профессионалов, пар или небольших семей". Это достаточно хорошее жилье с тремя спальнями, кухней и ванной комнатой.



Кухня в трехкомнатной квартире / Фото Edison Property Residential



Интерьер одной из спален / Фото Edison Property Residential

Что известно о жилищном кризисе в Австралии?

В стране критически не хватает нового жилья, поэтому в течение ближайших пяти лет будет продолжаться кампания по возведению 1,2 миллиона домов. Правда, национальный совет по вопросам снабжения и доступности жилья предупредил, что план могут сократить на минимум 250 тысяч зданий.

Эксперты прогнозируют дальнейшее углубление дефицита. В июле количество предварительных одобрений ипотек выросло на 53% по сравнению 2024 годом, а конкретно в Западной Австралии – на 79%. Это свидетельствует о высоком спросе, что значительно больше предложения.