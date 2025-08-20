Настоящий жилищный кризис: 92 человека одновременно пришли на осмотр одной квартиры
- В Австралии обостряется жилищный кризис, о чем свидетельствуют видео с огромными очередями на осмотр квартир.
- Так недавно 92 потенциальных арендатора одновременно пришли смотреть одно жилье в пригороде Перты.
В одном из австралийских пригородов почти сотня людей одновременно пришла, чтобы осмотреть квартиру. Потенциальные арендаторы были возмущены из-за такого ажиотажа, ведь каждый претендовал на это жилье.
Этот случай является не первым подтверждением того, что в Австралии настоящий жилищный кризис. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.
Как потенциальные арендаторы массово претендуют на одно жилье?
Видео, где видно большую очередь на осмотр одной квартиры, сняли в пригороде Перта. Это обычное, ничем не особенное жилье, которое и недешево предлагали – 650 долларов за неделю.
Арендодательница, по имени Лекси, была шокирована, увидев такое количество желающих осмотреть квартиру. Хотя она заранее знала, что осмотреть его зарегистрировались почти 100 человек.
Я был там, не мог пошевелиться внутри... К счастью, я был как раз в начале очереди. Внутри было очень людно, потом я вышел, и очередь тянулась очень долго,
– рассказал один из потенциальных арендаторов.
"Сейчас так происходит почти на каждом просмотре", – написал один пользователь в комментариях к видео.
Очередь на осмотр одной квартиры: видео
Агентство, которое занималось продажей квартиры, описывало ее как современное жилье для "профессионалов, пар или небольших семей". Это достаточно хорошее жилье с тремя спальнями, кухней и ванной комнатой.
Кухня в трехкомнатной квартире / Фото Edison Property Residential
Интерьер одной из спален / Фото Edison Property Residential
Что известно о жилищном кризисе в Австралии?
В стране критически не хватает нового жилья, поэтому в течение ближайших пяти лет будет продолжаться кампания по возведению 1,2 миллиона домов. Правда, национальный совет по вопросам снабжения и доступности жилья предупредил, что план могут сократить на минимум 250 тысяч зданий.
Эксперты прогнозируют дальнейшее углубление дефицита. В июле количество предварительных одобрений ипотек выросло на 53% по сравнению 2024 годом, а конкретно в Западной Австралии – на 79%. Это свидетельствует о высоком спросе, что значительно больше предложения.