Украинцы одни из самых активных покупателей жилья в Испании: где покупают больше всего

Спрос иностранцев на недвижимость в Испании продолжает расти даже на фоне сокращения общего количества сделок. Украинцы также вошли в десятку иностранцев, которые наиболее активно приобретают жилье в стране.

Какое место занимают украинцы среди иностранных покупателей

В первом квартале 2026 года украинцы заняли 10-е место среди иностранных покупателей недвижимости в Испании. На граждан Украины пришлось 3,08% всех сделок, заключенных покупателями из-за рубежа, пишет Open4Business.

За первые три месяца года украинцы приобрели примерно 765 объектов. Отдельной статистики за все первое полугодие пока нет. Но если доля украинцев оставалась на уровне около 3%, то за январь–июнь количество покупок могло составить примерно 1,5 тысячи.

Всего за первое полугодие иностранцы приобрели в Испании 51,6 тысячи объектов недвижимости. Это примерно на 4% больше, чем за тот же период 2025 года. А за последние 12 месяцев количество покупок приблизилось к 100 тысячам и составило около 99,4 тысячи.

Только во втором квартале иностранцы заключили более 26,8 тысячи сделок. Их доля среди всех покупателей жилья выросла до 15,98%. В то же время общее количество сделок на испанском рынке сократилось на 5,7% – до 167 934. Продажи жилья в новостройках сократились еще заметнее – на 11,5%.

Больше всего объектов среди иностранцев приобрели британцы – 3 567. Нидерландцы купили 3 489 объектов, а среди самых активных покупателей также оставались немцы, итальянцы и поляки.

В каких регионах Испании иностранцы покупают больше всего жилья

Наибольшая доля иностранных покупателей зафиксирована в Аликанте. На них приходится около 44,7% всех продаж жилья – почти каждая вторая сделка.

Высокая доля покупателей из-за рубежа также отмечается в Малаге, где они обеспечивают более трети сделок. На Балеарских островах этот показатель составляет 32,27%, в Валенсийском сообществе – 31,03%, а на Канарских островах – 22,78%.

Вместе с ростом спроса дорожает и само жилье. Во втором квартале средняя зарегистрированная цена в Испании составила 2 487 евро за квадратный метр. За год она выросла на 9,2%. По индексу повторных продаж подорожание было еще более заметным – 16,7%.

Напомним, что иностранцы могут приобретать жилье в Испании в ипотеку, однако условия зависят от статуса заемщика. Налоговым резидентам банки обычно готовы профинансировать до 80% стоимости основного жилья, тогда как для нерезидентов чаще речь идет о 60–70%.