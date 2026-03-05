Особняки на "аллее миллиардеров" в Лондоне: что известно о недвижимости Моджтабы Хаменеи

Новое руководство Ирана во главе с Моджтабой Хаменеем связывают с портфелем дорогой недвижимости в Лондоне. Часть объектов расположена в самых дорогих британских районах и оформлена на различные фирмы.

Что известно о недвижимости Моджтабы Хаменеи?

Сын верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи является владельцем недвижимости, общая стоимость которой превышает 150 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Times.

Значительная часть этой недвижимости расположена на Бишопс-авеню в северном Лондоне, что часто называют "аллеей миллиардеров". Здесь стоят большие частные особняки на просторных участках с садами, высокими заборами и системами охраны.

Как Хаменеи покупал недвижимость в Лондоне?

В расследовании упоминается иранский банкир и бизнесмен Али Ансари. Через связанные с ним структуры могли покупать часть лондонских объектов недвижимости.

Лондонский портфель недвижимости формировали в течение двух десятилетий, сообщает Bloomberg. В документах владельцами домов и квартир указаны различные компании и посредники.

Часть сделок проводили через оффшорные компании, среди которых структуры, зарегистрированы на острове Мэн. Такая схема затрудняет установление конечного владельца. Формально объекты записаны на юридические структуры, а не на конкретное физическое лицо.

Некоторые приобретенные дома на Бишопс-авеню сейчас стоят пустыми или находятся в запущенном состоянии. Сам Ансари отрицает какие-либо связи с Моджтабой Хаменеи и заявляет, что планирует обжаловать санкции в суде.

