Що відомо про нерухомість Моджтаби Хаменеї?

Син верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї є власником нерухомості, загальна вартість якої перевищує 150 мільйонів фунтів стерлінгів, пише The Times.

Значна частина цієї нерухомості розташована на Бішопс-авеню у північному Лондоні, що часто називають "алеєю мільярдерів". Тут стоять великі приватні особняки на просторих ділянках із садами, високими огорожами та системами охорони.

Як Хаменеї купував нерухомість у Лондоні?

У розслідуванні згадується іранський банкір і бізнесмен Алі Ансарі. Через пов'язані з ним структури могли купувати частину лондонських об'єктів нерухомості.

Лондонський портфель нерухомості формували протягом двох десятиліть, повідомляє Bloomberg. У документах власниками будинків і квартир зазначені різні компанії та посередники.

Частину угод проводили через офшорні компанії, серед яких структури, зареєстровані на острові Мен. Така схема ускладнює встановлення кінцевого власника. Формально об'єкти записані на юридичні структури, а не на конкретну фізичну особу.

Деякі придбані будинки на Бішопс-авеню нині стоять порожніми або перебувають у занедбаному стані. Сам Ансарі заперечує будь-які зв'язки із Моджтабою Хаменеї та заявляє, що планує оскаржити санкції у суді.

