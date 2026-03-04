Що сталося з палацом Голестан у Тегерані?

Палац Голестан є однією з найстаріших історичних споруд Тегерана. Його історія налічує приблизно чотири століття, а сам комплекс складається з кількох палаців, павільйонів, садів і музейних приміщень, пише видання RFI.

За інформацією місцевих медіа, вибух стався неподалік комплексу під час авіаудару по столиці Ірану 1 березня, а ударна хвиля дісталася території музейної пам'ятки.

Палац Голестан у Тегерані після авіаудару / Фото RFI

У кількох будівлях комплексу вибило вікна й двері. Також пошкоджено частину внутрішнього оздоблення, зокрема декоративні дзеркальні елементи та скляні конструкції. У деяких залах розбилося скло і постраждали окремі деталі архітектурного декору.

Чому палац Голестан вважають важливою пам'яткою Ірану?

Упродовж тривалого часу палац Голестан був резиденцією іранських шахів, зокрема правителів династії Каджарів. Саме тут проводили урочисті церемонії, дипломатичні прийоми та коронації.

Архітектура комплексу поєднує традиційні перські елементи з впливами європейського стилю. Палац відомий багатим декоративним оформленням інтер'єрів.

Цікаво! Однією з найвідоміших частин комплексу є дзеркальні зали. Стіни й стелі в них оздоблені тисячами дрібних дзеркал і мозаїчних деталей, що створюють складні світлові композиції.

Назва Голестан перекладається як "Палац троянд". Нині комплекс працює як музей і зберігає колекції історичних предметів, картин, меблів та інших артефактів, пов'язаних із монархічною історією Ірану.

Чи постраждали музейні експонати?

За інформацією CNN, значну частину музейних предметів вдалося вберегти. Деякі експонати раніше перенесли до сховищ через ризики, пов'язані з безпековою ситуацією.

Як виглядає палац Голестан зараз / Фото RFI

Крім того, частину крихких елементів інтер'єру заздалегідь демонтували або додатково захистили. Йдеться, зокрема, про люстри та окремі декоративні деталі.

Попри це ударна хвиля все ж пошкодила частину архітектурних елементів комплексу. Наразі фахівці мають оцінити масштаб руйнувань і визначити, які реставраційні роботи можуть знадобитися для відновлення історичної пам'ятки.

