Airbnb повышает комиссию для владельцев жилья: как это повлияет на цены аренды

Airbnb меняет систему сервисных сборов и переводит владельцев жилья на единую комиссию. В связи с новыми правилами хозяевам придется пересмотреть цены, иначе их доход от бронирований сократится.

Как изменится комиссия Airbnb для владельцев жилья

Ранее большинство владельцев платили Airbnb около 3% от стоимости бронирования. Отдельный сервисный сбор платили гости, поэтому окончательная сумма при оформлении была выше цены, указанной в объявлении, пишет Open4Business.

Теперь платформа переходит на другую модель. Единый сбор будет взиматься с владельца, и в большинстве случаев его размер составит 15,5% от стоимости бронирования. Гость при этом сразу будет видеть полную сумму без дополнительной комиссии на последнем этапе оформления.

Airbnb объясняет изменения стремлением сделать цены более понятными. В то же время для владельцев новая система будет означать меньший чистый доход, если они оставят прежние тарифы. Например, с бронирования стоимостью 100 долларов после удержания комиссии хозяин получит 84,50 доллара.

Чтобы сохранить прежний доход, владельцам придется пересмотреть цены. Часть из них может повысить стоимость аренды, а также изменить скидки и условия расчетов. Это коснется как тех, кто сдает один объект, так и компаний, управляющих большим количеством жилья.

Переход на новую модель будет происходить постепенно. Владельцам за пределами Европейской экономической зоны необходимо изменить цены до 15 сентября. Для хозяев в пределах ЕЭЗ новые правила вступят в силу с 13 октября.

Напомним, ранее Airbnb запустила функцию, позволяющую проводить бронирование жилья без мгновенной оплаты. Гости могут подтвердить поездку, а средства с карты будут списаны автоматически ближе к дате заселения. Во время тестирования в США отложенную оплату выбрали около 70% пользователей, у которых был доступ к новой опции.