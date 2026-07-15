Як зміниться комісія Airbnb для власників житла

Раніше більшість власників сплачували Airbnb близько 3% від вартості бронювання. Окремий сервісний збір платили гості, тому остаточна сума під час оформлення була вищою за ціну, зазначену в оголошенні, пише Open4Business.

Тепер платформа переходить на іншу модель. Єдиний збір утримуватимуть із власника, а в більшості випадків його розмір становитиме 15,5% від вартості бронювання. Гість при цьому одразу бачитиме повну суму без додаткової комісії на останньому етапі оформлення.

Airbnb пояснює зміни прагненням зробити ціни зрозумілішими. Водночас для власників нова система означатиме менший чистий дохід, якщо вони залишать старі тарифи. Наприклад, із бронювання вартістю 100 доларів після утримання комісії господар отримає 84,50 долара.

Щоб зберегти попередній заробіток, власникам доведеться переглянути ціни. Частина з них може підвищити вартість оренди, а також змінити знижки й умови розрахунків. Це стосуватиметься і тих, хто здає один об'єкт, і компаній, які керують великою кількістю житла.

Перехід на нову модель відбуватиметься поступово. Власникам за межами Європейської економічної зони потрібно змінити ціни до 15 вересня. Для господарів у межах ЄЕЗ нові правила почнуть діяти з 13 жовтня.

Нагадаємо, раніше Airbnb запустила функцію, яка дозволяє бронювати житло без миттєвої оплати. Гості можуть підтвердити поїздку, а кошти з картки спишуть автоматично ближче до дати заїзду. Під час тестування у США відкладену оплату обрали близько 70% користувачів, які мали доступ до нової опції.