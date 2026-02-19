Як працює нова опція бронювання?

Функцію спершу тестували у США для внутрішніх поїздок. Після пілоту компанія поширила її на міжнародні бронювання у всіх країнах, де працює платформа, пише TechCrunch.

Така модель оплати доступна лише для оголошень із гнучкою або помірною політикою скасування. Під час оформлення бронювання користувач підтверджує поїздку без списання коштів. Оплата з картки відбувається автоматично ближче до дати заїзду.

Якщо плани змінюються, гість може скасувати бронювання в межах безкоштовного періоду без фінансових втрат. Після завершення цього терміну діють стандартні правила скасування, визначені власником житла.

Який ефект показало тестування?

За даними компанії, під час тестування у США близько 70% користувачів, які мали доступ до функції, обрали саме відкладену оплату. У Airbnb зазначають, що це дозволяє гостям бронювати житло раніше та частіше обирати дорожчі варіанти, зокрема великі будинки для групових поїздок.

Компанія також повідомила, що модель сприяла зростанню кількості заброньованих ночей у четвертому кварталі 2025 року. Водночас рівень скасувань дещо підвищився – з 16% до 17%, однак у Airbnb вважають це незначним коливанням.

Чи справді мандрівникам важлива гнучка оплата?

За результатами опитування Airbnb, проведеного разом із дослідницькою компанією, користувачі очікують більшої гнучкості під час планування поїздок. Зокрема:

60% респондентів заявили, що гнучкі способи оплати важливі під час бронювання житла.

заявили, що гнучкі способи оплати важливі під час бронювання житла. 55% опитаних повідомили, що вже користувалися подібними варіантами.

повідомили, що вже користувалися подібними варіантами. 42% учасників зазначили, що відкладали або втрачали бажане житло через необхідність узгоджувати оплату з іншими учасниками поїздки.

