Строительство подорожало почти на 20%: что будет с ценами на квартиры

В Украине строительство жилья становится всё дороже, и это уже оказывает давление на первичный рынок. В то же время цены на квартиры меняются неравномерно: в одних городах они быстро растут, а в Киеве фактически достигли плато.

Как изменилась себестоимость строительства

В апреле 2026 года стоимость строительства в Украине выросла еще на 3,1% по сравнению с мартом, пишет 24 Канал.

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По данным исследования консалтинговой компании UTG со ссылкой на данные Госстата, в годовом исчислении разница еще заметнее: по сравнению с апрелем 2025 года строительство подорожало на 19,9%.

На себестоимость одновременно давят инфляция, подорожавшие энергоносители, валютные колебания и нехватка квалифицированных работников. Для девелоперов это означает более высокие расходы практически на каждом этапе – от закупки материалов до организации работ на строительной площадке.

Сколько жилья ввели в эксплуатацию в 2025 году

Несмотря на давление на строительный рынок, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 9,5 миллиона квадратных метров жилья. Это почти уровень довоенных лет, когда в стране в среднем сдавали около 10 миллионов квадратных метров в год.

Наибольшие объемы пришлись на Киев и Киевскую область. Вместе они вывели на рынок 14 тысяч квартир – на 20% больше, чем годом ранее. В самой столице ввели 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

В Киеве больше всего нового жилья построили в Голосеевском районе – 266 тысяч квадратных метров. В Дарницком районе этот показатель составил 132 тысячи квадратных метров, а меньше всего жилья ввели в Шевченковском районе – около 63 тысяч квадратных метров.

На столичном рынке самыми популярными остаются однокомнатные квартиры. В то же время становится все заметнее интерес к жизни на окраинах города.

Как удорожание строительства повлияет на цены на квартиры

Рост себестоимости постепенно подталкивает стоимость нового жилья вверх, но цены на квартиры растут не так быстро, как затраты на строительство. Причина – в неравномерном спросе и ограниченной платежеспособности покупателей.

Кроме того, рынок сдерживают слабая ипотека, дефицит платежеспособных заемщиков и жесткие условия кредитования. Из-за этого покупатели чаще ориентируются не на банковский кредит, а на длительную рассрочку от застройщика.

Наиболее заметно за год новостройки подорожали в Тернополе – на 26%. В Ивано-Франковске, Хмельницком и Виннице рост составил по 23%. В других регионах цены менялись более умеренно – в пределах 3–8%. Отдельно отмечается активное подорожание в Одессе.

В Киеве динамика значительно сдержаннее. Средняя цена на первичном рынке после начала полномасштабного вторжения не претерпела резких изменений, а за последний год выросла лишь на 3%. Зато Киевская область развивается быстрее: жилье, которое примерно на 30% дешевле столичного, подорожало на 11%.

Почему украинцы чаще выбирают квартиры с ремонтом "под ключ"

Как рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец, спрос на квартиры с готовым ремонтом в Украине резко вырос и уже формирует отдельный сегмент рынка.

Больше всего квартир с ремонтом продают в западных областях, а также в Киеве и Одессе. При этом предложение распределяется неравномерно: около 40% приходится на западные области, примерно 45% – на Киев и область, еще 15% – на Одессу.