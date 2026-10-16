Аккредитация и ответственность за нарушения: как в Украине планируют изменить работу риэлторов

В Украине намерены изменить правила работы риелторов и ввести новые требования к посредникам на рынке недвижимости. Законопроект предусматривает обязательную аккредитацию специалистов и ответственность за нарушения.

Что изменится в работе риэлторов в соответствии с новым законопроектом

13 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №16145, который призван урегулировать работу риэлторов и агентств недвижимости. Документ предусматривает требования к профессиональной подготовке посредников и их аккредитации, пишет "Судебно-юридическая газета".

Также предлагается четко определить права и обязанности риэлторов перед клиентами. За нарушение требований планируется установить ответственность, а контроль за профессиональной деятельностью частично урегулировать через систему самоуправления. Пока законопроект еще не принят, поэтому новые правила не действуют, а дата их введения неизвестна.

Почему в Украине хотят ввести новые правила для риэлторов

По оценке авторов законопроекта, посредники участвуют примерно в 90% сделок купли-продажи и аренды недвижимости. Однако отдельного закона, который регулировал бы их работу, до сих пор нет. Риелторы должны соблюдать требования в отношении налогов и финансового мониторинга, но этого, по мнению авторов документа, недостаточно.

Обратите внимание! Из-за отсутствия единых правил на рынке работают и недобросовестные посредники, в частности так называемые "черные маклеры". Покупатели и арендаторы могут сталкиваться с завышенными комиссиями, мошенничеством и риском потерять деньги или жилье.

Новые требования должны сделать сотрудничество с риэлторами более прозрачным, а конкуренцию между агентствами – более честной. Также ожидается сокращение теневого рынка, увеличение налоговых поступлений и сближение украинских правил с европейскими, в частности в отношении противодействия отмыванию средств.

Какие мошеннические схемы существуют на рынке недвижимости

Мошенники могут пытаться продать квартиру без разрешения владельца, не имея права распоряжаться недвижимостью. Также покупателям иногда предоставляют ложную информацию о состоянии жилья, его характеристиках или зарегистрированных жильцах.

Владельцев недвижимости могут убеждать подписать договор дарения вместо договора пожизненного содержания. Бывают и случаи, когда мошенники получают жилье в обмен на обещания ухода или материальной поддержки, но впоследствии не выполняют своих обязательств.

Напомним, участие риелтора не гарантирует безопасности сделки. Поэтому перед подписанием договора необходимо проверить право собственности на жилье, документы и полномочия представителей, а также условия самого договора.