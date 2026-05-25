Новый Гражданский кодекс может усложнить сделки с жильем: в чем риски

В проекте нового Гражданского кодекса Украины появились нормы, которые могут усложнить операции с недвижимостью. В Нотариальной палате Украины заявили, что предложенный механизм создает риски блокировки сделок и может стать инструментом корпоративного шантажа.

Что предлагают в новом Гражданском кодексе?

В Книге 9 проекта Гражданского кодекса №15150 прописали механизм обеспечительной записи в государственном реестре. Его регулируют статьи 1930 – 1932, объясняет Судебно-юридическая газета.

Смотрите также Техпаспорта уже недостаточно: без чего не получится продать квартиру в 2026 году

В статье 1930 указано, что такую запись можно использовать для "охраны права требования" на регистрацию права, внесения изменений в реестр или удаления записи из него. Основанием для этого могут быть сделка, решение суда или другие случаи, предусмотренные законом.

В Нотариальной палате обратили внимание, что в проекте не прописали, кто именно сможет подавать такие заявления в реестр. Там считают, что из-за этого новый механизм может создать дополнительные риски для владельцев имущества и участников рынка недвижимости.

Нотариусы также отметили, что обеспечительная запись может влиять на операции с недвижимостью еще до того, как суд или другие органы проверят претензии сторон.

Почему есть риск блокировки сделок?

Основные замечания НПУ касаются статьи 1931 проекта ГК. В ней прописано, что юридические последствия возникают сразу после подачи заявления о внесении обеспечительной записи в реестр.

Из-за этого операции с имуществом могут блокироваться еще до проверки самого заявления или претензий заявителя. По мнению нотариусов, такой механизм могут использовать для давления на владельцев недвижимости во время конфликтов за имущество или бизнес.

Также новый механизм может сказаться на скорости заключения сделок. Даже одна запись в реестре может усложнить продажу, переоформления или другие операции с недвижимостью.

В НПУ также прокомментировали статью 1944 проекта Гражданского кодекса. В ней прописали недопустимость злоупотребления требованиями о внесении записей в реестр. Впрочем, в Нотариальной палате считают, что даже эта норма не убирает риск блокировки операций с недвижимостью через обеспечительные записи.

Обратите внимание! Фактически возникает ситуация, когда любой сможет заблокировать договор по недвижимости или земельному участку просто путем подачи заявления. Пока будет длиться рассмотрение, сделка будет остановлена.

Из-за какой ошибки невозможно оформить наследство?

После смерти владельца квартиры наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Сделать это нужно в течение шести месяцев. Если не уложиться в этот срок, дальше уже придется обращаться в суд.

Больше всего трудностей обычно возникает именно с документами на жилье. Нотариус должен подтвердить, что квартира действительно принадлежала умершему владельцу. Для этого могут попросить договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности или выписку из государственного реестра.