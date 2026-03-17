В Украине усилили контроль за возведением частных домов: что изменилось

В Украине в марте 2026 года изменили правила строительства частных домов и усилили контроль за коттеджной застройкой.

Какие дома разрешили строить без строительного паспорта?

Отныне во время военного положения и в течение года после его завершения индивидуальные, садовые и дачные дома можно возводить без строительного паспорта, сообщает издание "Недвижимые".

Это касается домов площадью до 200 квадратных метров и высотой не более двух этажей, отмечается в постановлении Кабмина №305 от 4 марта.

Вместо паспорта оформляют схему намерений застройки. Ее создает сертифицированный архитектор или инженер-проектировщик и вносит в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

В схеме должны быть конкретные параметры объекта:

размещение дома на участке;

планы этажей;

фасады;

инженерные сети.

Упрощенная процедура не действует в исторических ареалах, зонах охраны памятников и на территориях с дополнительными ограничениями, если отсутствует соответствующая градостроительная документация.

Что изменилось для коттеджей и таунхаусов?

То же постановление изменило подход к малоэтажной застройке. Раньше коттеджные городки и таунхаусы часто оформляли как отдельные частные дома, чтобы пройти упрощенную процедуру.

Теперь так делать нельзя. Если дома возводят рядом и продают как часть одного проекта, такую застройку не считают индивидуальной.

Также из упрощенной процедуры убрали дома, которые имеют общие стены или объединены в ряд. То есть таунхаусы, дуплексы и подобные форматы теперь нужно оформлять как полноценное строительство.

Поэтому застройщики должны:

получать градостроительные условия и ограничения;

разрабатывать проектную документацию;

проходить предусмотренные законом проверки.

Таким образом разграничивают индивидуальное строительство для собственных нужд и проекты, которые фактически являются жилыми комплексами.

Почему решили изменить правила?

Причиной стала распространенная практика, когда большие жилые проекты дробили на отдельные дома и оформляли их как частную застройку. Это позволяло избегать более сложных процедур и контроля.

Поэтому часть объектов строилась без полноценного государственного надзора. Новые правила должны исключить такие подходы и усилить контроль за застройкой.

Какие документы нужно иметь владельцам дома?