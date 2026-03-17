В Украине усилили контроль за возведением частных домов: что изменилось
- В Украине изменены правила строительства, позволяя возводить индивидуальные дома до 200 квадратных метров без строительного паспорта во время военного положения.
- Коттеджи и таунхаусы теперь требуют полной документации, поскольку больше не могут быть оформлены как индивидуальные дома для упрощенной процедуры.
В Украине в марте 2026 года изменили правила строительства частных домов и усилили контроль за коттеджной застройкой.
Какие дома разрешили строить без строительного паспорта?
Отныне во время военного положения и в течение года после его завершения индивидуальные, садовые и дачные дома можно возводить без строительного паспорта, сообщает издание "Недвижимые".
Это касается домов площадью до 200 квадратных метров и высотой не более двух этажей, отмечается в постановлении Кабмина №305 от 4 марта.
Вместо паспорта оформляют схему намерений застройки. Ее создает сертифицированный архитектор или инженер-проектировщик и вносит в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.
В схеме должны быть конкретные параметры объекта:
- размещение дома на участке;
- планы этажей;
- фасады;
- инженерные сети.
Упрощенная процедура не действует в исторических ареалах, зонах охраны памятников и на территориях с дополнительными ограничениями, если отсутствует соответствующая градостроительная документация.
Что изменилось для коттеджей и таунхаусов?
То же постановление изменило подход к малоэтажной застройке. Раньше коттеджные городки и таунхаусы часто оформляли как отдельные частные дома, чтобы пройти упрощенную процедуру.
Теперь так делать нельзя. Если дома возводят рядом и продают как часть одного проекта, такую застройку не считают индивидуальной.
Также из упрощенной процедуры убрали дома, которые имеют общие стены или объединены в ряд. То есть таунхаусы, дуплексы и подобные форматы теперь нужно оформлять как полноценное строительство.
Поэтому застройщики должны:
- получать градостроительные условия и ограничения;
- разрабатывать проектную документацию;
- проходить предусмотренные законом проверки.
Таким образом разграничивают индивидуальное строительство для собственных нужд и проекты, которые фактически являются жилыми комплексами.
Почему решили изменить правила?
Причиной стала распространенная практика, когда большие жилые проекты дробили на отдельные дома и оформляли их как частную застройку. Это позволяло избегать более сложных процедур и контроля.
Поэтому часть объектов строилась без полноценного государственного надзора. Новые правила должны исключить такие подходы и усилить контроль за застройкой.
Какие документы нужно иметь владельцам дома?
В 2026 году владельцам домов стоит ориентироваться не только на выписку из Государственного реестра. Для такого жилья есть еще один документ, без которого оформление права собственности невозможно.
Технический паспорт на дом содержит детальное описание объекта и его фактические параметры, но не подтверждает право собственности. Без актуального техпаспорта невозможно ввести дом в эксплуатацию или продать.