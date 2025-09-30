С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу новые правила отчетности нотариусов, которые удостоверяют сделки с недвижимостью. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс и устанавливает разные требования для государственных и частных нотариусов.

Как эти правила изменят рынок недвижимости с 2026 года – расскажет 24 Канал со ссылкой на 7eminar.

Что меняется?

Государственные нотариусы и в дальнейшем будут подавать ежемесячные отчеты о сделках, тогда как частные переходят на ежеквартальную отчетность с разбивкой по месяцам. Формально это уменьшает административную нагрузку для частных нотариусов, однако главная цель изменений – усиление контроля за операциями с недвижимостью и повышение прозрачности рынка.

Обязательная отчетность будет включать:

договоры купли-продажи, мены и дарения недвижимости;

свидетельства о праве на наследство.

Частные нотариусы должны подавать квартальные отчеты, при этом подробно разбивая информацию по каждому месяцу квартала.

Что будет содержать отчетность:

детали каждой сделки;

полную стоимость объекта;

уплаченные налоги по каждой операции;

персональные данные участников сделок.

Как это повлияет на рынок?

Как пишет Liga zakon, в Украине работает примерно 5 845 нотариусов. Больше всего их в Киеве – 1 292, второе место по количеству занимает Днепропетровская область с 451 нотариусом, а также значительное количество во Львовской и Одесской областях.



Новые правила отчетности нотариусов / Фото Unsplash

Отныне Налоговая служба автоматически будет получать информацию обо всех сделках, что позволит проверять соответствие стоимости недвижимости официальным доходам покупателей. В случае несоответствий могут поступать дополнительные запросы об источниках средств.

Для покупателей это означает:

невозможность скрыть приобретение недвижимости;

необходимость подтверждения источников средств документально;

риск дополнительных проверок при значительных покупках.

Ожидаемые последствия для рынка недвижимости:

снижение спекулятивных операций;

легализация доходов и стимул к официальному оформлению средств;

повышение качества статистики рынка.

Итак, закон не революционизирует систему отчетности, а упорядочивает ее, особенно для частных нотариусов, одновременно усиливая контроль за операциями с недвижимостью и способствуя прозрачности рынка.

