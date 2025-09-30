Укр Рус
30 сентября, 23:31
Новые правила отчетности нотариусов: как они изменят рынок недвижимости с 2026 года

Алена Захарова
Основні тези
  • С 2026 года частные нотариусы в Украине будут подавать квартальные отчеты с детальной разбивкой по месяцам, а государственные нотариусы продолжат ежемесячную отчетность.
  • Новые правила отчетности направлены на усиление контроля за операциями с недвижимостью, включая проверку соответствия стоимости недвижимости официальным доходам покупателей.

С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу новые правила отчетности нотариусов, которые удостоверяют сделки с недвижимостью. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс и устанавливает разные требования для государственных и частных нотариусов.

Как эти правила изменят рынок недвижимости с 2026 года – расскажет 24 Канал со ссылкой на 7eminar.

Что меняется?

Государственные нотариусы и в дальнейшем будут подавать ежемесячные отчеты о сделках, тогда как частные переходят на ежеквартальную отчетность с разбивкой по месяцам. Формально это уменьшает административную нагрузку для частных нотариусов, однако главная цель изменений – усиление контроля за операциями с недвижимостью и повышение прозрачности рынка.

Обязательная отчетность будет включать:

  • договоры купли-продажи, мены и дарения недвижимости;
  • свидетельства о праве на наследство.

Частные нотариусы должны подавать квартальные отчеты, при этом подробно разбивая информацию по каждому месяцу квартала.

Что будет содержать отчетность:

  • детали каждой сделки;
  • полную стоимость объекта;
  • уплаченные налоги по каждой операции;
  • персональные данные участников сделок.

Как это повлияет на рынок?

Как пишет Liga zakon, в Украине работает примерно 5 845 нотариусов. Больше всего их в Киеве – 1 292, второе место по количеству занимает Днепропетровская область с 451 нотариусом, а также значительное количество во Львовской и Одесской областях.


Новые правила отчетности нотариусов / Фото Unsplash

Отныне Налоговая служба автоматически будет получать информацию обо всех сделках, что позволит проверять соответствие стоимости недвижимости официальным доходам покупателей. В случае несоответствий могут поступать дополнительные запросы об источниках средств.

Для покупателей это означает:

  • невозможность скрыть приобретение недвижимости;
  • необходимость подтверждения источников средств документально;
  • риск дополнительных проверок при значительных покупках.

Ожидаемые последствия для рынка недвижимости:

  • снижение спекулятивных операций;
  • легализация доходов и стимул к официальному оформлению средств;
  • повышение качества статистики рынка.

Итак, закон не революционизирует систему отчетности, а упорядочивает ее, особенно для частных нотариусов, одновременно усиливая контроль за операциями с недвижимостью и способствуя прозрачности рынка.

Какие изменения внедряет налоговая с 1 октября?

  • С 1 октября 2025 года некоторые ФЛП и другие самозанятые лица могут не платить ЕСВ за себя.

  • Это происходит при условии, если работодатель (в частности резидент Дія Сити) уже уплатил за них ЕСВ. Или же сумма уплаченного ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса.