Новые правила отчетности нотариусов: как они изменят рынок недвижимости с 2026 года
- С 2026 года частные нотариусы в Украине будут подавать квартальные отчеты с детальной разбивкой по месяцам, а государственные нотариусы продолжат ежемесячную отчетность.
- Новые правила отчетности направлены на усиление контроля за операциями с недвижимостью, включая проверку соответствия стоимости недвижимости официальным доходам покупателей.
С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу новые правила отчетности нотариусов, которые удостоверяют сделки с недвижимостью. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс и устанавливает разные требования для государственных и частных нотариусов.
Как эти правила изменят рынок недвижимости с 2026 года
Что меняется?
Государственные нотариусы и в дальнейшем будут подавать ежемесячные отчеты о сделках, тогда как частные переходят на ежеквартальную отчетность с разбивкой по месяцам. Формально это уменьшает административную нагрузку для частных нотариусов, однако главная цель изменений – усиление контроля за операциями с недвижимостью и повышение прозрачности рынка.
Обязательная отчетность будет включать:
- договоры купли-продажи, мены и дарения недвижимости;
- свидетельства о праве на наследство.
Частные нотариусы должны подавать квартальные отчеты, при этом подробно разбивая информацию по каждому месяцу квартала.
Что будет содержать отчетность:
- детали каждой сделки;
- полную стоимость объекта;
- уплаченные налоги по каждой операции;
- персональные данные участников сделок.
Как это повлияет на рынок?
Как пишет Liga zakon, в Украине работает примерно 5 845 нотариусов. Больше всего их в Киеве – 1 292, второе место по количеству занимает Днепропетровская область с 451 нотариусом, а также значительное количество во Львовской и Одесской областях.
Новые правила отчетности нотариусов / Фото Unsplash
Отныне Налоговая служба автоматически будет получать информацию обо всех сделках, что позволит проверять соответствие стоимости недвижимости официальным доходам покупателей. В случае несоответствий могут поступать дополнительные запросы об источниках средств.
Для покупателей это означает:
- невозможность скрыть приобретение недвижимости;
- необходимость подтверждения источников средств документально;
- риск дополнительных проверок при значительных покупках.
Ожидаемые последствия для рынка недвижимости:
- снижение спекулятивных операций;
- легализация доходов и стимул к официальному оформлению средств;
- повышение качества статистики рынка.
Итак, закон не революционизирует систему отчетности, а упорядочивает ее, особенно для частных нотариусов, одновременно усиливая контроль за операциями с недвижимостью и способствуя прозрачности рынка.
