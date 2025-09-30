Нові правила звітності нотаріусів: як вони змінять ринок нерухомості з 2026 року
- З 2026 року приватні нотаріуси в Україні будуть подавати квартальні звіти з детальною розбивкою по місяцях, а державні нотаріуси продовжать щомісячну звітність.
- Нові правила звітності спрямовані на посилення контролю за операціями з нерухомістю, включаючи перевірку відповідності вартості нерухомості офіційним доходам покупців.
З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила звітності нотаріусів, які посвідчують угоди з нерухомістю. Закон вносить зміни до Податкового кодексу та встановлює різні вимоги для державних і приватних нотаріусів.
Як ці правила змінять ринок нерухомості з 2026 року – розкаже 24 Канал з посиланням на 7eminar.
Що змінюється?
Державні нотаріуси й надалі подаватимуть щомісячні звіти про угоди, тоді як приватні переходять на щоквартальну звітність з розбивкою по місяцях. Формально це зменшує адміністративне навантаження для приватних нотаріусів, однак головна мета змін – посилення контролю за операціями з нерухомістю та підвищення прозорості ринку.
Обов'язкова звітність включатиме:
- договори купівлі-продажу, міни та дарування нерухомості;
- свідоцтва про право на спадщину.
Приватні нотаріуси повинні подавати квартальні звіти, при цьому детально розбиваючи інформацію по кожному місяцю кварталу.
Що міститиме звітність:
- деталі кожної угоди;
- повну вартість об’єкта;
- сплачені податки по кожній операції;
- персональні дані учасників угод.
Як це вплине на ринок?
Як пише Liga zakon, в Україні працює приблизно 5 845 нотаріусів. Найбільше їх у Києві – 1 292, друге місце за кількістю займає Дніпропетровська область з 451 нотаріусом, а також значна кількість у Львівській та Одеській областях.
Нові правила звітності нотаріусів / Фото Unsplash
Відтепер Податкова служба автоматично отримуватиме інформацію про всі угоди, що дозволить перевіряти відповідність вартості нерухомості офіційним доходам покупців. У разі невідповідностей можуть надходити додаткові запити щодо джерел коштів.
Для покупців це означає:
- неможливість приховати придбання нерухомості;
- необхідність підтвердження джерел коштів документально;
- ризик додаткових перевірок при значних покупках.
Очікувані наслідки для ринку нерухомості:
- зниження спекулятивних операцій;
- легалізація доходів та стимул до офіційного оформлення коштів;
- підвищення якості статистики ринку.
Отже, закон не революціонізує систему звітності, а впорядковує її, особливо для приватних нотаріусів, одночасно посилюючи контроль за операціями з нерухомістю та сприяючи прозорості ринку.
Які зміни впроваджує податкова з 1 жовтня?
З 1 жовтня 2025 року деякі ФОПи та інші самозайняті особи можуть не сплачувати ЄСВ за себе.
Це відбувається за умови, якщо роботодавець (зокрема резидент Дія Сіті) вже сплатив за них ЄСВ. Або ж сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.