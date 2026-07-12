Квартира пустует, а счета приходят: за какие коммунальные услуги можно не платить

Если в квартире никто не живет, это не означает, что владелец может полностью перестать платить за коммунальные услуги. От части начислений действительно можно избежать, однако за отопление, содержание дома и абонентскую плату придется платить и в дальнейшем.

Нужно ли платить за коммунальные услуги, если в квартире никто не живет

Сумма в счетах зависит от вида услуги и наличия счетчиков, пишет Ассоциация налогоплательщиков Украины.

Если в квартире установлены приборы учета воды, газа и электроэнергии, плата определяется по фактическому потреблению.

В пустой квартире показатели не меняются, поэтому начисления за использованные ресурсы могут быть нулевыми. В то же время владельцу необходимо ежемесячно передавать актуальные данные счетчиков, даже если они остались прежними.

Без этих показателей поставщик может рассчитать плату по среднему потреблению или установленным нормам. Из-за этого задолженность за коммунальные услуги иногда появляется даже в квартире, где никто не живет.

Как не платить за воду, газ и свет

Когда счетчиков нет, оплату начисляют по нормам и с учетом количества зарегистрированных жильцов. Чтобы приостановить такие платежи, владельцу необходимо подтвердить, что квартирой не пользуются.

Сначала следует обратиться в ОСМД или управляющую компанию и оформить акт о непроживании. Затем отдельные заявления подают поставщикам воды, газа, электроэнергии и услуг по вывозу бытовых отходов.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие отсутствие жильцов. Это могут быть отметки о пересечении границы, справка о ВПЛ, билеты или другие подтверждающие документы. Отправить документы можно по почте, электронной почте или через онлайн-сервис поставщика, если такая возможность имеется.

За какие услуги придется платить в любом случае

Даже в пустой квартире владелец должен оплачивать централизованное отопление. В счете учитывается не только тепло в самом жилье, но и отопление подъездов, других мест общего пользования, а также тепло от стояков.

Также сохраняется плата за содержание дома и придомовой территории. В нее входят уборка, освещение подъездов и обслуживание лифтов. Обязательной остается и абонентская плата. Ее начисляют независимо от фактического потребления ресурса.

Напомним, количество зарегистрированных в квартире людей может влиять на размер коммунальных платежей. Если в жилье нет счетчиков, плату за отдельные услуги часто начисляют исходя из количества прописанных, поэтому после регистрации новых жильцов суммы в платежках могут увеличиться.