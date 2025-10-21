Изменилась регистрация недвижимости: нужно ли повторно регистрировать имущество

Владельцы недвижимости, зарегистрированной до 2013 года, могут бесплатно внести свои данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Это гарантирует дополнительную защиту и доступ к государственным программам помощи.

Регистрация прав на недвижимость в этом реестре позволяет владельцу беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Смотрите также Часть Белого дома разрушена: Трамп начал строительство собственного бального зала

Нужно ли повторно регистрировать право собственности?

С 1 января 2013 года в Украине заработала новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Именно тогда был создан Государственный реестр прав на недвижимое имущество, который заменил старый Реестр прав собственности.

Важно! Все записи, внесены до 2013 года, автоматически стали частью нового реестра, а права собственности, зарегистрированные ранее, признаны действующими на уровне закона.

В этом году владельцам недвижимости, зарегистрированной до 2013 года, не нужно проходить повторную регистрацию. Государство признает эти права действительными без дополнительных действий со стороны владельцев.

Когда стоит зарегистрировать право собственности в новом реестре?

Несмотря на то, что повторная регистрация не является обязательной, владелец может внести свои данные в новый реестр. Процедура является бесплатной и предоставляет ряд преимуществ, особенно в условиях военного положения.

Министерство юстиции отмечает, что наличие записи в Государственном реестре прав гарантирует защиту собственности, если документы утеряны или повреждены. Эти сведения используются во время заявки в Реестр убытков и в программе "еВідновлення".

Какие документы нужны для регистрации?

Чтобы зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, нужно предоставить документы, подтверждающие приобретение права собственности. Это может быть:

свидетельство о праве собственности;

договор купли-продажи;

свидетельство о праве на наследство;

другой документ, удостоверяющий право собственности.

Закон позволяет провести регистрацию даже без оригиналов, если информация об объекте содержится в старом реестре.

После внесения сведений о праве собственности информация появляется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Если заявитель подавал бумажные документы, после регистрации их возвращают.

Куда обращаться для регистрации?

Подать заявление можно несколькими способами:

в ЦНАПе или у нотариуса в пределах области, где расположено имущество;

в электронной форме через портал "Дія".

Владельцы недвижимости, находящейся в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях, могут обращаться в любой ЦНАП или нотариуса на территории Украины, чтобы зарегистрироваться и стать участником программы "еВідновлення", отмечает Министерство юстиции.

Как реализуется программа "еВідновлення"?