Змінилася реєстрація нерухомості: чи потрібно повторно реєструвати майно

Власники нерухомості, зареєстрованої до 2013 року, можуть безплатно внести свої дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це гарантує додатковий захист та доступ до державних програм допомоги.

Реєстрація прав на нерухомість в цьому реєстрі дозволяє власнику безперешкодно розпоряджатися своєю нерухомістю, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Чи потрібно повторно реєструвати право власності?

З 1 січня 2013 року в Україні запрацювала нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Саме тоді було створено Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який замінив старий Реєстр прав власності.

Важливо! Усі записи, внесені до 2013 року, автоматично стали частиною нового реєстру, а права власності, зареєстровані раніше, визнані чинними на рівні закону.

Цьогоріч власникам нерухомості, зареєстрованої до 2013 року, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Держава визнає ці права дійсними без додаткових дій з боку власників.

Коли варто зареєструвати право власності в новому реєстрі?

Попри те, що повторна реєстрація не є обов’язковою, власник може внести свої дані до нового реєстру. Процедура є безплатною і надає низку переваг, особливо в умовах воєнного стану.

Міністерство юстиції наголошує, що наявність запису в Державному реєстрі прав гарантує захист власності, якщо документи втрачено або пошкоджено. Ці відомості використовуються під час заявки до Реєстру збитків та у програмі "єВідновлення".

Які документи потрібні для реєстрації?

Щоб зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, потрібно надати документи, що підтверджують набуття права власності. Це може бути:

свідоцтво про право власності;

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право на спадщину;

інший документ, що засвідчує право власності.

Закон дозволяє провести реєстрацію навіть без оригіналів, якщо інформація про об’єкт міститься у старому реєстрі.

Після внесення відомостей про право власності інформація з’являється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо заявник подавав паперові документи, після реєстрації їх повертають.

Куди звертатися для реєстрації?

Подати заяву можна кількома способами:

у ЦНАПі або в нотаріуса у межах області, де розташоване майно;

в електронній формі через портал "Дія".

Власники нерухомості, що знаходиться у Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Чернігівській областях, можуть звертатися до будь-якого ЦНАПу або нотаріуса на території України, щоб зареєструватися та стати учасником програми "єВідновлення", зазначає Міністерство юстиції.

Як реалізується програма "єВідновлення"?