Сертификат "еВосстановление" можно совместить с ипотекой: как это работает в 2026 году

Сертификата "еВосстановление" не всегда хватает на покупку желаемой квартиры. Украинцы могут использовать его вместе с ипотекой "еОселя", однако есть несколько важных условий.

Как приобрести более дорогую квартиру по сертификату "еВосстановление"

Украинцы, получившие жилищный сертификат за уничтоженное в результате войны жилье, могут использовать его в качестве первого взноса по ипотеке "еОселя", говорится в приложении "Дія".

Если выбранная квартира стоит дороже суммы компенсации, разницу можно покрыть кредитом. Это позволяет приобрести более просторное или дорогое жилье, даже если суммы компенсации недостаточно для полной оплаты жилья.

Например, если сертификат составляет 2 миллиона гривен, а квартира стоит 3 миллиона, оставшийся миллион гривен можно получить в кредит при условии одобрения банком. Для первого взноса разрешено использовать даже несколько жилищных сертификатов.

Если их суммы недостаточно, разницу придется доплатить собственными средствами. Что большую часть стоимости квартиры покрывает компенсация, тем меньше средств нужно брать в кредит у банка. Это также может уменьшить переплату по процентам.

Однако выбранная недвижимость должна соответствовать требованиям "еОсели" по площади и стоимости. Наличие сертификата не отменяет этих ограничений.

Как совместить программы "єВідновлення" и "єОселя"

Чтобы воспользоваться обеими программами, владелец сертификата должен соответствовать условиям "єОсели". Банк проверяет платежеспособность заявителя и решает, предоставлять ли кредит. Заявку подают через приложение "Дія", после чего выбирают предложение банка, проходят проверку документов и согласовывают покупку квартиры.

Для использования сертификата необходимо забронировать средства через приложение "Дія", ЦПАУ или нотариуса. После подтверждения бронирования предоставляется 30 дней на оформление сделки. Если за это время приобрести жилье не удалось, средства придется бронировать повторно.

После одобрения кредита покупатель подписывает ипотечный договор и договор купли-продажи, а стоимость квартиры покрывается за счет средств сертификата и кредита.

Сам сертификат действует 5 лет с даты выдачи. Использовать его можно для первоначального взноса по новой ипотеке, но не для погашения уже оформленного кредита.

Напомним, В Украине обновили условия программы "еОселя" для молодых семей. В частности, после рождения или усыновления ребенка процентную ставку по ипотеке будут снижать на 2 процентных пункта, а семьям разрешат приобретать более просторное жилье.