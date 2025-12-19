Мошенники активизировались: на что обратить внимание при аренде жилья перед праздниками

Накануне рождественско-новогодних праздников в Украине зафиксировали большое количество мошенничеств, связанных с арендой жилья. Злоумышленники используют сезонный спрос на квартиры и дома для отдыха, а также активность на рынке долгосрочной аренды.

Почему перед праздниками активизируются мошенники?

Одной из самых распространенных мошеннических схем остается аренда жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на службу Госспецсвязи.

Смотрите также Аренда жилья в Карпатах: сколько придется заплатить за отдых в 2025 году

Потенциальным арендаторам предлагают как краткосрочную аренду на праздники, так и долгосрочную по сниженным ценам. Часто используют давление относительно ограничений во времени или объясняют, что на квартиру уже есть очередь.

Обратите внимание! Если арендодатель настаивает на задатке или предоплате, вероятно это мошенническая схема. После получения средств псевдоарендодатели исчезают и больше не выходят на связь.

Еще одна схема используется для долгосрочной аренды. Мошенник сам снимает квартиру или дом на короткий период. Параллельно он размещает объявление о сдаче этого же жилья на несколько месяцев, берет оплату наперед и исчезает.

В результате арендаторы теряют деньги, а впоследствии узнают, что настоящий владелец не имеет никакого отношения к сделке.

Какие риски снимать жилье посуточно?

Мошенничество с посуточной арендой распространено во многих странах, особенно в праздничные и туристические периоды, пишет CNN.

Опасность перед праздниками представляют фейковые предложения жилья для отдыха. Например, апартаменты, фото которых заимствованы с других сайтов или иностранных ресурсов, и которых нет в реальности. Из-за спешки и желание успеть забронировать жилье люди часто не проверяют информацию должным образом.

Также фиксируются случаи, когда после заселения арендаторы сталкиваются с условиями, не соответствующими описанию. Например, другой адрес, отсутствие удобств или дополнительные платежи, о которых не сообщали заранее.

Отдельной проблемой является отмена бронирования в последний момент, когда найти альтернативное жилье в пик сезона крайне сложно.

Эксперты советуют пользоваться проверенными платформами, внимательно читать условия аренды и избегать любых оплат напрямую, чтобы минимизировать риски во время праздничного сезона.

Как уберечься от мошенничества при аренде жилья?

Эксперты советуют придерживаться базовых правил безопасности, чтобы не потерять средства:

не перечислять предоплату без личного осмотра жилья или подписанного договора;

внимательно относиться к стоимости аренды – слишком низкая цена должна насторожить;

проверять фото объекта через сервисы обратного поиска изображений;

сверять адрес жилья, ведь мошенники часто указывают некорректные или вымышленные данные;

оценивать аккаунт арендодателя – новый профиль, отсутствие активности или подозрительные комментарии могут быть сигналом риска;

попросить документы на жилье и внимательно проверить.

Что сообщали ранее?