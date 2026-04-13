Украинский дизайн впечатляет: как обычный офис в Киеве стал галереей: как обычный офис в Киеве стал галереей

В центре Киева дизайнер Оксана Долгопятова превратила офис в пространство с искусством и спокойной атмосферой. Проект создали для нотариуса Анны Бакай, которая хотела более личное и сосредоточенное место для работы.

Как выглядит офис-галерея в центре Киева?

Офис обустроили на первом этаже исторического здания на улице Терещенковской в Киеве, пишет Dezeen.

С одной стороны открывается вид на парк Шевченко, с другой стороны видно тихий внутренний дворик. Пространство площадью 88 квадратных метров имеет понятную структуру. Все комнаты соединяет центральный коридор, от которого ведут кабинеты, рецепция, кухня и санузел.

Дизайнер построила интерьер так, чтобы он помогал сосредоточиться и не перегружал деталями.

Этот интерьер посвящен связи с землей, тишине и внутренней силе, без чрезмерной помпезности,

– поделилась Оксана Долгопятова.

В то же время пространство не выглядит пустым, ведь его наполняет искусство и продуманные фактуры. Благодаря окнам на две стороны помещение получает много дневного освещения, которое подчеркивает поверхности и добавляет глубины. Стены и потолки имеют мягкую, немного шероховатую текстуру – их украсили материалом с волокнами конопли. Это создает естественный вид и добавляет ощущение тепла.

Интерьер офиса / Фото Dezeen

Коридор напоминает галерею. Вдоль него разместили панели из переработанной древесины, которую ранее использовали для винных и пивных бочек. Здесь также есть зеркала с подсветкой, отражающие свет и фрагменты интерьера, а рядом – скульптуры и декоративные объекты.

Какие материалы и искусство использовали в интерьере?

В интерьере преобладают натуральные материалы. Двери, рамы и подоконники выполнили из тонированного дуба, а ручки имеют форму веток и сделаны из бронзы. Такие детали не привлекают лишнего внимания, но создают целостное ощущение пространства.

Важную роль играет искусство. Для этого проекта создали большой текстильный объект, в котором соединили ткань, керамику и природные элементы. В разных частях офиса разместили скульптуры и другие работы, которые дополняют интерьер и делают его живым.

Интересные детали в офисе / Фото Dezeen

Мебель также подобрали под общую идею. Рабочий стол из камня имеет рисунок, напоминающий кору дерева. Кресло и скамейка из дерева выглядят сдержанно, но выразительно. В зоне рецепции есть коллекционные предметы, керамические столики и сиденья из переработанной древесины.

В конце пространства расположен санузел с керамическим панно, напоминающим капли воды. Здесь нет зеркала – это сделали намеренно, чтобы человек мог остановиться, выдохнуть и не отвлекаться на себя, а обратить внимание на ощущения и движение воды.

