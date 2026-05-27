В Украине изменили правила оформления квартир на детей: что теперь разрешили родителям

В Украине изменили правила оформления недвижимости на детей. Отныне родителям не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства, если ребенок безвозмездно получает квартиру, дом или другое жилье в собственность.

Какие правила изменили для оформления недвижимости на детей?

Новые правила начали действовать с 25 мая, сообщает Министерство юстиции Украины.

Они упрощают оформление недвижимости на детей и меняют порядок заключения договоров в зависимости от возраста ребенка.

Главное изменение касается бесплатной передачи жилья детям. Родители могут оформить на ребенка квартиру, дом, объект незавершенного строительства или будущее жилье без отдельного разрешения органа опеки и попечительства.

Ранее такое разрешение было обязательным даже в случаях, когда ребенок бесплатно получал недвижимость в собственность. Теперь для оформления достаточно согласия родителей или законных представителей.

Как оформляют жилье в зависимости от возраста ребенка?

Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, договоры по недвижимости заключают родители или законные представители. Если документы подписывает только один из родителей, требуется нотариально заверенное согласие второго.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно подписывать договоры, но только с согласия обоих родителей или законных представителей. Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие также нужно удостоверить нотариально.

Закон определяет случаи, когда согласие одного из родителей не требуется. Это возможно, если место жительства одного из родителей неизвестно, его признали пропавшим без вести, он находится в плену или более шести месяцев не участвует в воспитании и содержании ребенка.

Когда разрешение органа опеки остается обязательным?

Упрощение действуют только в случаях, когда ребенок получает недвижимость в собственность. Если квартиру или другое жилье, которое уже принадлежит ребенку, планируют продать, обменять, передать в ипотеку или залог, без разрешения органа опеки и попечительства оформить такие сделки нельзя.

Что изменило правительство в правилах регистрации места жительства ребенка?

Кабмин обновил правила регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести. Теперь в таких случаях не нужно получать согласие второго родителя для оформления документов.

Ранее именно отсутствие письменного согласия второго родителя часто блокировало смену места жительства ребенка. Поэтому семьи тратили время на дополнительные процедуры, а иногда были вынуждены обращаться в суд.

По новым правилам ребенка будут регистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление. Общие правила регистрации детей при этом остаются в силе.