В ЦПАУ можно не идти: как оформить прописку без присутствия человека

Для оформления прописки не всегда требуется, чтобы человек лично приходил в ЦПАУ. В некоторых случаях регистрацию можно оформить и без этого, однако процедура имеет свои условия.

Можно ли зарегистрировать человека в отсутствие его самого

Зарегистрировать место жительства человека без его личного присутствия в ЦПАУ можно. Главное условие – владелец жилья должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность от человека, которого регистрируют, пишет Судебно-юридическая газета.

По такой доверенности владелец может подать заявление и необходимые документы от ее имени. При этом как владелец или совладелец жилья он сам дает согласие на регистрацию этого человека в квартире или доме.

Поэтому привлекать еще одного представителя для этой процедуры не требуется. Владелец может одновременно действовать по доверенности и подтвердить свое согласие на прописку.

Для обращения в ЦПАУ одной доверенности недостаточно – необходимо подготовить и другие документы.

Какие документы нужны для прописки по доверенности

Для регистрации необходимо подтвердить личность обеих сторон, полномочия представителя и право собственности на жилье.

В ЦПАУ необходимо подать:

паспорт или ID-карту представителя;

паспорт или ID-карту человека, которого регистрируют;

нотариально заверенную доверенность с четко обозначенными полномочиями;

документ, что подтверждает право собственности на квартиру или дом;

действующий военно-учетный документ заявителя;

квитанцию об уплате административного сбора.

Перед обращением стоит уточнить актуальный перечень документов в конкретном ЦПАУ, поскольку он может зависеть от ситуации.

При этом регистрация места жительства не дает человеку имущественных прав на квартиру или дом. Сама прописка также не делает его совладельцем недвижимости.

Напомним, что владелец жилья может снять человека с регистрации без его согласия и решения суда, если у него нет доли в квартире или доме. Если недвижимость находится в совместной собственности, для этого требуется согласие всех совладельцев, а в отдельных спорных случаях придется обращаться в суд.