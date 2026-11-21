При покупке квартиры украинцам приходится учитывать не только стоимость самого жилья, но и дополнительные расходы на оформление сделки. В частности, возникает вопрос: кто должен оплачивать услуги нотариуса – покупатель, продавец или обе стороны.

Кто по закону оплачивает услуги нотариуса при покупке квартиры

В Украине нет универсального правила, обязывающего исключительно покупателя или продавца оплачивать услуги нотариуса при оформлении договора купли-продажи квартиры. Обычно этот вопрос решается по договоренности между сторонами сделки. Если стороны обращаются к частному нотариусу, стоимость его услуг определяется индивидуально. В соответствии со статьей 31 Закона Украины "О нотариате", частные нотариусы самостоятельно устанавливают размер платы за совершение нотариальных действий по договоренности с физическим или юридическим лицом.

Поэтому покупатель и продавец могут договориться о различных вариантах оплаты: всю сумму оплачивает покупатель, все расходы берет на себя продавец или стороны делят их поровну. Чаще всего расходы на нотариальное оформление берет на себя покупатель, однако это скорее распространенная практика, а не обязательное законодательное требование.

Обратите внимание! При обращении к государственному нотариусу действуют иные правила. За удостоверение договора купли-продажи недвижимости взимается государственная пошлина, ставка которой в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине" составляет 1% от суммы договора. Согласно разъяснению Государственной налоговой службы, его уплачивает лицо, в интересах которого совершается нотариальное действие. При этом покупатель и продавец могут договориться о распределении этой суммы.

Что еще нужно учесть при оформлении сделки

Помимо оплаты услуг нотариуса, при покупке квартиры необходимо учитывать обязательный сбор на государственное пенсионное страхование. Его размер составляет 1% от стоимости недвижимости, указанной в договоре купли-продажи. Этот платеж, как правило, осуществляет покупатель. В то же время законодательство предусматривает исключения. В частности, от уплаты пенсионного сбора освобождаются граждане, приобретающие жилье впервые, при условии подтверждения соответствующего права.

Обратите внимание! Также при оформлении сделки могут возникнуть дополнительные расходы на оценку недвижимости, получение необходимых документов, банковские переводы и другие сопутствующие услуги. Их размер зависит от конкретной сделки и договоренностей между сторонами.

Важно заранее уточнить у нотариуса полный перечень платежей, которые необходимо произвести для заверения договора и государственной регистрации права собственности. Это поможет покупателю и продавцу избежать недоразумений непосредственно перед подписанием документов.

Таким образом, расходы на услуги частного нотариуса при покупке квартиры стороны могут распределить по своему усмотрению. Зато пенсионный сбор в размере 1% по общему правилу уплачивает покупатель, если у него нет законных оснований для освобождения от этого платежа.

Недавно мы писали, что отсутствие официального трудоустройства не всегда означает, что человек не сможет приобрести жилье в рамках государственной программы "Е-Оселя". В то же время банки проверяют платежеспособность заемщика, поэтому важно понимать, какие доходы можно учесть и какими документами их подтвердить.