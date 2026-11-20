Не каждую квартиру можно купить по программе "еОселя": какие ограничения действуют
Даже если покупатель соответствует всем условиям программы "еОселя", банк может отказать в ипотеке из-за самой недвижимости. Важны не только цена квартиры или дома, но и возраст, площадь и юридический статус жилья.
Какие ограничения по возрасту и типу жилья действуют в программе "еОселя"
В рамках программы "єОселя" можно приобрести квартиру, частный дом или имущественные права на жилье, что еще строится. Банк проверяет возраст недвижимости, ее расположение и юридический статус, пишет Ощадбанк.
Военнослужащие, представители сил безопасности и обороны, медики, педагоги, ученые и ветераны могут приобретать жилье возрастом до 20 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В других регионах и Киеве для них действует ограничение до 3 лет, также разрешена покупка жилья на этапе строительства. Для ВПЛ допустимый возраст недвижимости составляет до 20 лет, а для остальных участников программы – до 3 лет.
Важно! В рамках программы "еОселя" нельзя приобретать дачные и садовые дома, памятники архитектуры и жилье из фондов временного проживания. Недвижимость должна располагаться на подконтрольной Украине территории за пределами районов активных боевых действий. Если покупатель выбирает частный дом, земельный участок должен иметь соответствующее целевое назначение и находиться в собственности продавца.
Какие ограничения по площади и стоимости жилья действуют в программе "еОселя"
Для квартир действуют нормы площади:
- для одного человека – до 52,5 квадратных метра;
- для семьи из двух или трех человек – до 73,5 квадратных метра;
- на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр;
- максимальная площадь квартиры – 115,5 квадратных метра.
Для частных домов нормы выше:
- для одного человека – до 62,5 квадратных метров;
- для семьи из двух или трех человек – до 83,5 квадратных метров;
- на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр;
- максимальная площадь дома – 125,5 квадратных метра.
Для жилья, введенного в эксплуатацию не более 3 лет назад, допускается превышение нормативной площади до 10%. Для более старой недвижимости такого исключения нет.
Напомним, Размер первого взноса по программе "Е-Оселя" зависит от возраста заемщика. Для украинцев в возрасте до 26 лет он составляет от 10% стоимости жилья, а для более старших – от 20%.