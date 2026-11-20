Даже если покупатель соответствует всем условиям программы "еОселя", банк может отказать в ипотеке из-за самой недвижимости. Важны не только цена квартиры или дома, но и возраст, площадь и юридический статус жилья.

Какие ограничения по возрасту и типу жилья действуют в программе "еОселя"

В рамках программы "єОселя" можно приобрести квартиру, частный дом или имущественные права на жилье, что еще строится. Банк проверяет возраст недвижимости, ее расположение и юридический статус, пишет Ощадбанк.

Военнослужащие, представители сил безопасности и обороны, медики, педагоги, ученые и ветераны могут приобретать жилье возрастом до 20 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В других регионах и Киеве для них действует ограничение до 3 лет, также разрешена покупка жилья на этапе строительства. Для ВПЛ допустимый возраст недвижимости составляет до 20 лет, а для остальных участников программы – до 3 лет.

Важно! В рамках программы "еОселя" нельзя приобретать дачные и садовые дома, памятники архитектуры и жилье из фондов временного проживания. Недвижимость должна располагаться на подконтрольной Украине территории за пределами районов активных боевых действий. Если покупатель выбирает частный дом, земельный участок должен иметь соответствующее целевое назначение и находиться в собственности продавца.

Какие ограничения по площади и стоимости жилья действуют в программе "еОселя"

Для квартир действуют нормы площади:

для одного человека – до 52,5 квадратных метра;

для семьи из двух или трех человек – до 73,5 квадратных метра;

на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр;

максимальная площадь квартиры – 115,5 квадратных метра.

Для частных домов нормы выше:

для одного человека – до 62,5 квадратных метров;

для семьи из двух или трех человек – до 83,5 квадратных метров;

на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр;

максимальная площадь дома – 125,5 квадратных метра.

Для жилья, введенного в эксплуатацию не более 3 лет назад, допускается превышение нормативной площади до 10%. Для более старой недвижимости такого исключения нет.

Напомним, Размер первого взноса по программе "Е-Оселя" зависит от возраста заемщика. Для украинцев в возрасте до 26 лет он составляет от 10% стоимости жилья, а для более старших – от 20%.