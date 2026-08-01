Вернулись домой, а замки уже сменили: как окупасы захватывают жилье в Испании

Владелец квартиры в Испании может вернуться домой и обнаружить, что в ней живут незнакомцы. Так действуют окупасы, которые самовольно заселяются в пустующее жилье и пытаются создать впечатление, будто находятся там на законных основаниях.

Как окупасы захватывают чужое жилье в Испании

По данным агентства Granfield Estate, случаи захвата квартир частных владельцев происходят не так часто, как может показаться из новостей. Чаще всего окупасы выбирают недвижимость банков, заброшенные дома или квартиры, в которых годами никто не живет.

Проникнув внутрь, они могут сменить замки, занести личные вещи и расставить семейные фотографии. Так незаконные жильцы пытаются показать, что квартира якобы является их постоянным местом жительства.

Когда приезжает полиция, захватчики иногда предъявляют поддельный договор аренды. Это может осложнить ситуацию, поскольку правоохранителям необходимо установить, на каких основаниях люди находятся в квартире.

В то же время захват жилья не стоит путать со случаем, когда законный арендатор перестал платить или отказывается выезжать по истечении срока договора. Для таких ситуаций действуют другие юридические процедуры.

Что делать владельцу, если в квартире поселились захватчики

Владельцу не рекомендуется самостоятельно проникать в квартиру, менять замки, угрожать жильцам или пытаться силой их выгнать. Сначала необходимо зафиксировать факт незаконного заселения. Для этого могут понадобиться фотографии, видеозаписи, записи с камер наблюдения или письменные показания соседей.

После этого необходимо обратиться в полицию и предоставить документы, подтверждающие право на недвижимость. Также стоит привлечь адвоката, специализирующегося на подобных делах.

По оценке агентства, возвращение квартиры через суд может занять от одного до двух месяцев. Если самовольные жильцы предъявляют поддельный договор или возникают дополнительные споры, процесс может затянуться до трех–шести месяцев. Юридические услуги могут стоить примерно от 1 500 до 3 000 евро.

Как защитить жилье от незаконного заселения

После покупки квартиры владельцам рекомендуют сразу сменить замки. Перед заключением сделки также стоит проверить, не занята ли недвижимость посторонними людьми и нет ли связанных с ней судебных дел.

Если владелец долго не бывает в квартире, лучше установить сигнализацию и видеонаблюдение. Они помогут быстро зафиксировать проникновение и сообщить о нем в полицию.

Жилье также нужно регулярно проверять лично или поручить это соседям или управляющей компании. Дополнительной защитой может стать страхование, которое в зависимости от условий договора покрывает судебные издержки, повреждение имущества или потерю дохода от аренды. Полис может стоить от 150 до 400 евро в год.