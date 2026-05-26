Одна ошибка при покупке квартиры может дорого стоить: что игнорируют покупатели

Покупка квартиры на вторичном рынке может обернуться серьезными проблемами для покупателя, если не проверить документы и условия сделки еще до подписания договора. Юристы предупреждают, что одна ошибка при оформлении способна привести к потере и жилья, и денег.

Какие документы нужно проверять перед покупкой?

Перед покупкой квартиры стоит проверить выписку из Государственного реестра вещных прав и документы, подтверждающие право собственности продавца, пишет АО "Бачинский и партнеры".

Смотрите также Техпаспорта уже недостаточно: без чего не получится продать квартиру в 2026 году

Например, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности или другие документы, на основании которых человек получил жилье.

Юристы отмечают, что отдельно надо проверить технический паспорт квартиры. Это поможет выяснить, не было ли в квартире незаконной перепланировки. Если реальная планировка не соответствует документам, новый владелец может столкнуться с дополнительными расходами или судебными спорами.

В старом жилом фонде часть документов может оставаться только в архивах БТИ. В таком случае покупателю придется дополнительно проверять информацию именно там.

Кроме того, специалисты советуют выяснять, есть ли в квартире зарегистрированные жильцы, а также не накопились ли долги за коммунальные услуги. Но если человек приобрел квартиру, это не означает, что он автоматически должен погашать старые долги предыдущего владельца. Исключение возможно только тогда, когда покупатель сам согласился взять на себя такое обязательство.

Почему опасно передавать задаток без договора?

При покупке жилья стороны часто договариваются о предварительном платеже. Однако юристы советуют четко определять, идет ли речь об авансе, или о задатке.

Аванс возвращается покупателю в случае срыва сделки. Задаток имеет другие юридические последствия. Если от покупки отказывается покупатель, деньги могут не вернуть. Если же сделку отменяет продавец, он должен компенсировать задаток в двойном размере.

Именно поэтому предварительные договоренности рекомендуют оформлять официально через нотариуса. В договоре также нужно прописывать стоимость квартиры, сроки освобождения жилья и условия снятия жильцов с регистрации.

Почему не стоит занижать стоимость квартиры в договоре?

При оформлении сделки продавцы иногда предлагают указать в договоре меньшую сумму, чем покупатель платит фактически. Таким способом стороны пытаются снизить расходы на оформление и налоги.

Юристы предостерегают, что такая схема может создать серьезные риски для покупателя. Если впоследствии продавец решит расторгнуть договор, он сможет вернуть покупателю только ту сумму, которая официально указана в документах.

При этом доказать через суд, что фактически квартира стоила дороже, будет почти невозможно. У обеих сторон остаются одинаковые нотариально заверенные договоры с той суммой, которая была указана при оформлении сделки.

Почему стоит проверить, находится ли квартира в общей собственности?

Даже если квартиру оформили только на одного из супругов, второй совладелец все равно имеет права на недвижимость. Именно поэтому нотариус при продаже потребует письменное согласие мужа или жены.

Когда один из владельцев выехал за границу и не имеет доступа к документам, это не дает другим совладельцам дополнительных прав. Без его официального участия или письменного согласия заключить договор купли-продажи невозможно.